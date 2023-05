Simon Charles Dorante-Day envia carta aberta ao rei Charles III e Camilla antes da coroação: “Espero que você esteja finalmente satisfeito.”

Simon Charles Dorante-Day autoproclama-se filho de Rei Carlos III e Camilapoucas horas antes da coroação, divulgou uma carta aberta dedicada aos seus supostos pais, onde não lhes pede nada, mas lhes envia uma mensagem por terem feito a qualquer custo serem reis.

O homem de 57 anos comentou que vários meios de comunicação lhe pediram entrevistas, ele deu algumas, mas com tantos pedidos foi impossível para ele atender a todas. Portanto, ele decidiu escrever uma carta ao rei Carlos II e à rainha consorte Camilla, que ele afirma serem seus pais biológicos.

a carta completa

“Carlos e Camila,

Nesta véspera de sua coroação, quando tudo o que você esperou e tudo pelo que lutou se concretizou, Espero que você esteja finalmente satisfeito.

Talvez agora que você alcançou seu objetivo você possa se olhar no espelho e lembrar que custou e ainda está custando a outros para você conseguir. Claro, Estou desapontado porque meu problema não pôde ser resolvido antes de você ascender ao tronomas sinto que com o passar do tempo isso refletirá pior na monarquia do que em mim.

No entanto, agora que você é o rei e a rainha consorte, peço que ambos parem um momento para refletir e exorto-os a resolver meu problema de uma vez por todas. Eu sei a verdadeLembro-me do que você fez, onde você interferiu na minha vida por causa de sua própria agenda, e não vou parar de buscar justiça.

Agora que você é rei, isso não me torna menos seu filho. Quando eu escrevi para você em particular, você parou? Quando eu escrevi para você publicamente, você parou? Quando você tornou Camilla inegociável, você parou? Então, é certo esperar que eu pare só por causa de quem você é agora?

eu não vou, eu preciso de respostas ao que aconteceu ao longo da minha vida, e sei que você tem a chave dessa porta. Além disso, agora sua ascensão apenas nos coloca em mais perigo.

Então, agora chegou a sua hora, espero que você esteja em uma posição melhor para se levantar e fazer a coisa certa. Não só para mim e minha família, mas para todos. Talvez agora você possa confessar e admitir quando se conheceu, porque a verdade é que você não o fez antes.

Como monarca e chefe da igreja, seu comportamento deve ser exemplar e acima da lei. Atualmente, o engano, as mentiras e a evasão não testemunham que você é.

Eu oro para que você encontre a força dentro de você demonstrando o que você ainda não tem! Não haveria melhor maneira de começar seu reinado do que admitir o que aconteceu antes e corrigir os erros que foram infligidos não apenas a mim, mas a muitos.

A Comunidade está observando, esperando e se perguntando que tipo de monarca você será. Só você tem controle sobre isso e ninguém pode forçá-lo a abrir essa porta.

Espero que você aproveite o dia que tanto esperou! Espero que tenha valido a pena todo o sofrimento que custou até agora.

Pessoalmente, Dra. Elvianna, as crianças e eu não assistiremos à coroação, pois sabemos a verdade sobre que tipo de homem você é! Na verdade, você pode ser o rei, mas é um homem fraco que fica parado enquanto outros assumem a responsabilidade.

Seu filho primogênito

Simão Carlos”

Simon Charles Dorante-Day não viu a coroação de Charles III

Simon falou de sua casa em Queensland, na Austrália, para 7news.com, onde disse que, embora a coroação de Carlos III seja um evento histórico, ele não queria assisti-lo.

“É um evento histórico, com certeza – é um evento significativo. Mas sei que não vou assistir. Tenho coisas melhores para fazer”, disse ele.

“Isso é apenas um desperdício de dinheiro. Poderíamos estar investindo esse dinheiro em hospitais, casas, você sabe. Todos os sem-teto na Inglaterra ainda vão dizer que isso é um desperdício de dinheiro. E eu concordo totalmente.”

Quem é Simon Charles Dorante-Day?

Dia de Simon Dorante, 57, afirma ser filho do rei Charles III e sua esposa Camilla, então ele solicitou um teste de DNA. Publicamente, sabe-se que dia de Dorante cresceu com a avó materna, depois de ser adotado por Karen e David Day quando tinha 18 meses.

Por sua própria conta, ele nasceu em abril de 1966 em Gosport, Hampshire, mas curiosamente sua certidão de nascimento indica que ele nasceu em um hospital que não fazia partos para mulheres na época. Então ele pesquisou suas origens para descobrir de onde ele veio.

Com a ajuda de historiadores e amigos da família, ele conseguiu determinar que era filho de Rei Carlos III e a rainha consorte Camilla, quando ambas ainda eram adolescentes. É que seus avós teriam trabalhado para rainha Elizabeth e o príncipe Philip, que afirmam que Charles e Camilla se conheceram antes do que a história oficial diz. Alegadamente, enquanto ela estava grávida, ela desapareceu da cena pública e o novo rei foi enviado para a Austrália.