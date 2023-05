Simone Biles troca seu vestido Amazon por um vestido Galia Lahav no segundo casamento em dois meses com Jonathon Owens

CPor que ter um casamento quando você pode ter dois? Simone Biles e Jonathon Owens celebraram seu segundo casamento em dois meses em Cabo San LucasMéxico, no último fim de semana.

veio depois do casal se casaram pela primeira vez no mês passado em Houston Texas, tornando oficialmente sua união legal. Em abril, o casal teve uma cerimônia privada com apenas os dois presentes, sem família ou amigos. Além do mais, Biles causou muitas manchetes depois que ela revelou que ela havia encomendado todos os seus trajes de casamento da Amazon e que o custo chegou a um total de $ 120.

É justo dizer que as comemorações aumentaram um pouco para a segunda cerimônia de casamento neste fim de semana. Enquanto familiares e amigos estavam presentes na praia mexicana, desta vez não havia sinal de seu vestido de amazona. Em vez disso, Biles vestiu um deslumbrante vestido de renda branca Galia Lahav com padrão floral. Ela também usava um longo véu branco.

Voga compartilhou uma postagem conjunta com a ginasta no Instagram, na qual Biles visitou a loja Galia Lahav para ajustar seu vestido de noiva. “Quando comecei a comprar vestidos, decidi que o vestido tinha que ser da Galia Lahav”, diz Biles no início do vídeo. Ela então experimenta o vestido de noiva na loja e com um grande sorriso no rosto diz: “É assim que uma noiva deve se sentir: luxuosa, linda e no topo do mundo”.

Marido Jonathan Owens também parecia elegante com um smoking branco.