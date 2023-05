Sindicato Pede Urgência para Novo Edital do Concurso CVM: Saiba Mais!

O concurso CVM ( Comissão de Valores Mobiliários) pode ser uma realidade em breve. O Sindicato Nacional dos servidores voltou a cobrar um novo edital, levando em conta a necessidade de novas contratações.

O anúncio se deu por meio das redes sociais. Segundo levantamentos, o déficit já conta com 30%:

“A recomposição do efetivo da CVM tem que ser prioridade! Na contramão da crescente demanda, a Comissão de Valores Mobiliários vê seu quadro funcional minguar, frente à ausência de novos concursos. O SindCVM vem envidando esforços junto ao governo federal em prol da realização de um novo certame, o que não ocorre há uma década”. deixou claro o sindicato.

Sobre o novo concurso CVM

Espera-se que sejam ofertadas 180 vagas para composição dos seguintes cargos: 31 vagas para inspetor, 56 para analista e 93 para agente executivo.

Vale lembrar que o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, João Pedro do Nascimento, afirmou que aguarda autorização para publicação de um novo certame ainda no primeiro semestre de 2023. Entretanto, tudo indica que a autorização deve sair na segunda leva dos concursos federais.

Expectativa para novo edital

Sobre o quantitativo de vagas, foi informado que para que a Casa funcione perfeitamente, é preciso que tenha mais três vezes a quantidade atual de servidores. Atualmente, o órgão conta com 400 funcionários, espera-se 1.200 contratações para que o serviço de fato flua corretamente.

Luta do sindicato em prol do concurso CVM

Com o intuito de buscar apoio para liberação do edital, Oswaldo Molarino Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores da Comissão de Valores Mobiliários (SindCVM), se dirigiu à Câmara dos Deputados, no dia 09 de fevereiro.

Déficit de servidores

O percentual é preocupante. Segundo levantamentos, cerca de 30% dos cargos estão vagos e, com isso, prejudica-se o bom andamento do órgão. A necessidade do concurso já foi levantada algumas vezes. Inclusive, o fato do último edital ser lançado em 2010, reforçou a urgência da realização do certame. Sobre o encontro, a presidente do CVM, João Pedro Nascimento, frisou: A CVM tem sido recebida de braços abertos por todos os Ministérios do Governo Federal e, aqui, é mais uma oportunidade de agradecermos. A nossa gestão é marcada pelo diálogo e pela escuta ativa, com visão de trabalho coletivo e em regime de cooperação. Nascimento também destacou sobre as aposentadorias que aconteceram durante os últimos anos, um dos motivos de desfalque do quadro de servidores.