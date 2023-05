Sistema de Implante S.I.N. Oferece Vagas Efetivas e Temporárias

A S.I.N. Implant System, uma das maiores indústrias do Brasil especializada no desenvolvimento e fabricação de implantes dentários e componentes protéticos, está contratando novos profissionais para compor seu time. Sendo assim, antes de falar mais sobre, confira a lista de oportunidades em aberto:

Analista de Compras Jr (temporária) – São Paulo – SP – Temporário;

Analista de DHO SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Melhoria Contínua – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Operações Financeiras – São Paulo – SP – Temporário;

Analista de PCP/PCM Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Remuneração & Benefícios – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Desenvolvedor(a) .Net Core – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Key Account – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo de Filiais – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar Administrativo de Filiais – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Executivo de Contas – DF – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Executivo de Contas – RJ – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Executivo de Contas – SP Interior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Programador Preparador CNC – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a S.I.N. Implant System

Sobre a S.I.N. Implant System, é interessante frisar que, com mais de 15 anos de mercado, abrangência nacional e presença em mais de 20 países, a S.I.N. tem em seu DNA o posicionamento “Human to Human”, desde o cuidado com os colaboradores até o zelo com seus clientes finais.

Além disso, visa ser a melhor solução de implantes, componentes protéticos e soluções dentais afins, líder no Brasil, e referência global com presença crescente nos 5 continentes, garantindo a qualidade de seus produtos e a superação da expectativas dos clientes na prestação de serviços em todo o mundo.

Como se inscrever?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

