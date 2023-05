Sixers demitem Doc Rivers após derrota ruim para o Celtics

EUt foi uma conclusão precipitada. Apenas dois dias depois de cair no jogo 7 das semifinais da Conferência Leste, os Sixers demitiram seu técnico, Doc Rivers.

A franquia Filadélfia não entende como seu time, após liderar os playoffs por 2 a 3, foi eliminado. E eles acreditam que ele é o grande responsável pelo que consideram um fracasso.

Doc Rivers levou o Sixers a três semifinais da Conferência Leste durante suas três temporadas como técnico do time. Segundo as mesmas fontes, a franquia já cogita seis nomes como candidatos para sucedê-lo na bancada: Mike Budenholzer (ex-Bucks), Sam Cassell (assistente de Doc Rivers), Mike D’Antoni (que estava com os Sixers em 15-16), Nick Nurse (ex-Raptors), Frank Vogel (ex-Lakers) e Monty Williams (ex-sóis).