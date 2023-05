Skip Bayless critica o desempenho medíocre de Jayson Tatum na derrota do Celtics no jogo 3

EUuma crítica contundente, renomado analistaSkip Bayless desencadeou um discurso contraceltas de Boston‘estrela para a frente Jayson Tatumpor seu desempenho medíocre na noite de domingo. O celtas sofreu uma desmoralização 128-102 derrota, deixando-os atrás 3-0 nas finais da Conferência Leste contra o calor de Miami. A exibição abaixo do esperado de Tatum o levou a somar apenas 14 pontos sobre 33,3% tiroteio (6 por 18).

Levando para TwitterBayless, conhecido por sua natureza franca, ofereceu uma elogio indiretot para Tatum, reconhecendo suas qualidades pessoais, mas expressando sua insatisfação com suas proezas na quadra. Em um tweet, Bayless afirmou: “Eu amo Jayson Tatum fora da quadra. Mas nela …” insinuando sua decepção com o jogo de Tatum.

Este tweet foi apenas um entre uma série de comentários de Bayless no domingo. Ele também expressou descrença tanto no Celtics quanto no Los Angeles Lakers encontrando-se em um terrível déficit de 0-3 em suas respectivas finais de conferência. Os Lakers também estão atrás 3-0 contra o Denver Nuggets no Finais da Conferência Oeste. Bayless twittou: “Em algum lugar, Magic e Bird estão gemendo e revirando os olhos: os Lakers e os Celtics estão derrotados. 0-3 nas finais da conferência. Apenas… não… certo.”

Bayless favorece chances de retorno do Celtics sobre o Lakers

No entanto, Bayless admitiu que acredita que o celtas têm uma chance maior de encenar um voltar na série em comparação com o Lakers. A vantagem do Celtics está em potenciais jogos em casa para jogo 5 e um potencial jogo 7 Em Boston. Bayless twittou: “Eu diria que o Celtics tem uma chance melhor do que o Lakers se puder vencer o jogo 4. Pelo menos o Celtics teria 2 dos últimos 3 em casa. Então, novamente, o Celtics está 4-5 em casa, então longe nestes playoffs. Então…”

Jayson Tatum pede que a equipe ‘tenha orgulho e se recupere’ após derrota para o Miami Heat

Após a embaraçosa vitória do Celtics Perda no jogo 3 ao Calor, Jayson Tatum dirigiu-se à mídia, compartilhando seus pensamentos sobre como sua equipe pode recuperar o ímpeto na série. Tatum enfatizou a necessidade de deixar a derrota para trás e mostrar resiliência no próximo jogo. Ele afirmou: “Por mais difícil que esta noite tenha sido, você só precisa tentar seguir em frente. Prepare-se, prepare-se, pratique, filme e outras coisas para amanhã. Obviamente, estamos em uma posição difícil, mas temos que ter algum orgulho, nos recuperar e seja melhor na terça-feira.”

o pivô Jogo 4 entre o Miami Heat e o Boston Celtics está marcada para acontecer no dia Terça-feira em Miami. Com o Heat prestes a varrer a série e avançar para o Finais da NBA pela primeira vez desde 2020, o Celtics enfrenta uma batalha difícil para manter vivas suas esperanças no campeonato.