Smollan iTrade oferece oportunidades de emprego: descubra quais cargos estão disponíveis!

A Smollan iTrade, empresa de soluções inteligentes para o varejo e faz parte de um grupo global que acumula experiências bem-sucedidas desde 1931, está procurando colaboradores para compor seu time.

Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja quais são os postos de trabalho vagos:

Consultor de Vendas Externas – Guarulhos – SP – Venda Externa;

Analista de Planejamento SR – São Paulo – PR – Marketing;

Consultor de Vendas – PR – Curitiba – PR – Demonstrador / Promotor;

Consultor Comercial Externo – Curitiba – PR – Venda Externa;

Promotor de Vendas – ZL/GRU – São Paulo – SP;

Analista de Treinamento/Capacitação JR – São Paulo – SP -Demonstrador / Promotor;

Promotor Merchandising JR – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Coordenador De Operações (Segmento Varejo) – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor de Merchandising Pleno – Florianópolis – SC – Marketing;

Supervisor de Merchandising – Cascavel – PR – Marketing;

Supervisor de Merchandising – Maringá – PR e Londrina – PR – Marketing;

Auditor – ZO/ABC – São Paulo – SP – Auditoria Externa;

Promotor de Vendas – Zona Sul – São Paulo – SP.

Mais sobre a Smollan iTrade

Sobre a Smollan iTrade, vale a pena destacar que a rede gerencia mais de 150 mil colaboradores nos cinco continentes. Só no Brasil, cobre 69 mil PDVs em 800 cidades. Isto é, transforma o momento da compra em uma experiência única, otimizando a produtividade das ações com soluções e controles eficazes e inteligência de dados.

Atualmente, garante mais de 96% de assertividade de coleta de informação no PDV com o uso de tecnologia de ponta. Suas operações oferecem ativação promocional, criação e produção de material de PDV, logística e armazenagem.

Com isso, as marcas se destacam no varejo e impulsiona as vendas de seus clientes. Por fim, em parcerias com organizações sociais, engaja as marcas e pessoas em projetos de inclusão, reciclagem e uso racional dos recursos naturais.

Como se inscrever?

Para saber mais sobre as vagas da Smollan iTrade, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, funções, horário, etc..) com atenção e se candidatar.

