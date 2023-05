Só uma coisa pode atrapalhar a carreira de Victor Wembanyama, diz Gilbert Arenas

Victor Wembanyama é uma das perspectivas mais badaladas em NBA história. Alguns acreditam que ele será mencionado ao lado Lebron James e Michael Jordan quando tudo estiver dito e feito. Gilberto Arenas está animado com a entrada do francês no campeonato, mas apenas uma coisa o preocupa.

Arenas, 41, disse TMZ Sports que Wembanyama tem um QI de basquete semelhante a alguns grandes NBA estrelas, incluindo Luka Doncic, Nikola Jokic e James.

Mbapp é uma ‘pessoa pequena’ ao lado do futuro # 1 pick Victor WembanyamaTW/@NBA

Wembanyama, 19, mede 2,10 metros e tem um corpo esguio que preocupa vários críticos quando se trata de competir contra Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo ou outros grandes homens da liga.

Arenas não está muito preocupado com o corpo de Wemby, dizendo que ele sempre jogou contra caras maiores e ainda assim obteve sucesso.

A única coisa que pode atrapalhar a carreira de Wembanyama na NBA são seus pés, de acordo com Arenas.

Os pés de Victor Wembanyama são um problema?

“Essa é a única coisa que eu acho que vai atrasá-lo é [his] pés”, disse Arenas. “Fora isso, enquanto ele estiver saudável, não vejo ninguém parando a progressão em seu domínio.”

Homens grandes são conhecidos por terem lesões nos pés devido ao impacto de cair no chão de uma enterrada, rebote etc., então Wembanyama deve se concentrar em sua saúde desde o início.

O incentivo de São Antônio possuir o n. 1 escolha no Draft da NBA de 2023 e levará Wemby na esperança de que ele possa dar mais alguns títulos à franquia.

Tim Duncan e David Robinson são dois dos maiores jogadores da história da NBA. Ambos ganharam campeonatos com os Spurs e orientarão Wembanyama a fazer o mesmo.