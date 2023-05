Sobrinho de Ricky Martin processa artista em 10 milhões de dólares por abuso sexual

EUm julho do ano passado, o processo contra Ricky Martin foi arquivado. O cantor porto-riquenho havia sido denunciado pelo sobrinho, Dennis Yadiel Sanchez Martin, por um suposto caso de violência doméstica. Foi o próprio sobrinho do artista quem quis retirar as acusações, alegando que foi uma decisão totalmente livre e voluntária.

No entanto, tudo isso aconteceu depois que a cantora apresentou queixa contra o jovem por extorsão, pedindo indenização. Denis inicialmente o processou por uma suposta agressão sexual. Além disso, deve-se lembrar que Ricky MartinO sobrinho da cantora sofre, segundo o advogado da cantora, de problemas mentais.

“Ele está lutando com profundos problemas de saúde mental”, disse Marty Singeradvogado do artista.

Reconvenção do sobrinho de Ricky Martin

Mas a história nunca parece terminar, como martinhosobrinho de processou o artista novamente. Desta vez, por 10 milhões de dólares por danos causados ​​por uma “conduta sexual não consensual” que se repetia desde os 11 anos de idade.

O processo, apresentado na quinta-feira passada a um tribunal de San Juan e divulgado por vários meios de comunicação, detalha supostos encontros sexuais entre o cantor e seu sobrinho.

“As relações sexuais não consensuais continuaram após o ensino médio e durante os anos em que o queixoso Sanchez Martins tinha menos de 21 anos. Nos anos seguintes, as comunicações por telefone e mídia social entre as partes se intensificaram. […] Sanchez Martins constantemente avisado Ricky Martin que ele sentiu que estava sendo perseguido e pediu que ele parasse com suas comunicações constantes”, diz o texto.

Danos de 10 milhões de dólares

Segundo a reconvenção, os prejuízos causados ​​são de enorme valor: “As ações, além de constituírem responsabilidade civil, causaram enormes prejuízos Sanchez Martinsque não tinha maturidade nem capacidade legal para consentir em atos sexuais iniciados por um adulto, neste caso Ricky Martin. […] Os danos por esta conduta são estimados em aproximadamente 10 milhões de dólares e são liquidados e executáveis ​​neste momento.”