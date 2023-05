Sodexo Anuncia Novas Oportunidades de Emprego no Brasil

A Sodexo, reconhecida mundialmente por prestar serviços que contribuem para a qualidade de vida das pessoas, divulgou novos empregos no Brasil. A companhia oferece constantemente novas oportunidades para pessoas que se identificam com sua filosofia e queiram fazer parte desse grande time. Confira mais informações, abaixo.

Sodexo divulga novas vagas de trabalho para candidatos no Brasil

A companhia oferece oportunidades em diferentes setores da companhia, oportunizando aos candidatos que optem pela área que melhor se adapte em suas aptidões, entre elas estão: Tecnologia, Segurança e Informação Patrimonial, Recursos Humanos, Relações Institucionais e Sustentabilidade, Marketing, Fuel e Fleet e diversas outras.

A Sodexo, empresa pertencente a um grupo Francês, oferece a empresas de todo o Brasil, serviços como: transporte, combustível, alimentação pass, apoio pass, reconhecimento e campanhas de incentivo, podendo personalizar a gosto do cliente o benefício oferecido aos seus colaboradores. Nesta data, novas posições podem ser preenchidas nessa companhia. Confira.

Consultor de Pós Vendas PL – Belo Horizonte;







Oportunidades Corporativas – Banco de Talentos – São Paulo;







Analista de Relações Institucionais Jr – São Paulo;







Analista de Parceria com Estabelecimento Sr – São Paulo;







Analista de Operação SR – São Paulo;







Analista de Indicadores PL – São Paulo;







Planejamento de Vendas Estágio – São Paulo;







Setor Comercial – estágio – São Paulo;







Especialista de Segurança da Informação – São Paulo;







Consultor de Venda – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Para ocupar uma das colocações que estão disponíveis na empresa Sodexo, os interessados devem cadastrar seu currículo através da página 123empregos. É importante preencher atentamente todos os dados exigidos, para que a companhia entre em contato com o selecionado e indique os próximos passos da seleção.

