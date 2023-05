Sodexo Anuncia Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil

A Sodexo, especializada em oferecer serviços de qualidade de vida, anunciou novos empregos pelo Brasil. A empresa busca pessoas qualificadas que queiram ocupar uma das vagas dentro dessa equipe e se identifiquem com sua cultura. Confira todos os detalhes abaixo.

Sodexo abre novas oportunidades de trabalho em unidades do Brasil

Além de remuneração fixa, a companhia oferece um pacote de benefícios diferencial aos seus colaboradores, incluindo: subsídio em medicamentos, gympass, apoio pass, cultura pass, PLR, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, alimentação, refeição e previdência privada, independente da área escolhida para atuação.

A Sodexo possui unidades espalhadas em todo o território nacional, com mais de quarenta anos de experiência, oferecendo aos seus clientes serviços de qualidade de vida, liderando esse segmento. Entre seus serviços destacam-se a gestão de facilities e instalações, alimentação corporativa e benefícios pessoais e a funcionários.

Nesta data, novos cargos podem ser preenchidos em diversas unidades da companhia. Confira, a seguir, as oportunidades.

Consultor de Pós Vendas – Recife;







Banco de Oportunidades (Setor Corporativo) – São Paulo;







Analista de Relações Institucionais – São Paulo;







Analista de Indicadores Pl – São Paulo;







Consultores de Vendas – Rio de Janeiro;







Estágio Comercial – São Paulo;







Tech Lead – São Paulo.

Como se candidatar

Os interessados devem atentar-se às exigências para a vaga escolhida a fim de garantir sua participação no processo de seleção da empresa Sodexo. Também devem enviar sua ficha de cadastro para análise, incluindo todos os campos obrigatórios na inscrição através da página 123empregos.

Leia com atenção a descrição da vaga e destaque as habilidades e experiências que você possui que sejam relevantes para a posição. Além disso, utilize verbos de ação para descrever suas realizações e não apenas suas responsabilidades em trabalhos anteriores.

