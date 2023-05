Sofia Vergara ainda está sexy e elegante em seus 50 anos

Cda olombia Sofía Vergara tem mostrado sua impressionante figura de 50 anos por meio de uma série de postagens que ela compartilhou com os fãs no fim de semana.

A estrela de Modern Family já virou referência de moda para as mulheres da sua idade seguirem com seus diversos looks, e em um de seus últimos posts ela ostentou um vestido branco sentada na escada de uma casa, usando sapato aberto na mesma tonalidade .

Era uma imagem que mostrava suas panturrilhas bem torneadas, e na parede só se vislumbra um pouco de sol e a sombra de um pilar. A única mensagem que acompanhava o cartão postal eram três emojis de coração branco.

Em uma postagem anterior, Sofía Vergara compartilhou uma imagem usando o mesmo vestido e óculos Foster Grant, com verde ao fundo, que foi em uma sessão de fotos de verão em Los Angeles.

O segredo de Sofia Vergara para uma grande figura

A atriz e modelo tem 29,1 milhões de seguidores no Instagram, que curtem as fotos da modelo colombiana exibindo sua beleza, e em mais de uma ocasião ela os deixou sem palavras.

O ditado de que a idade não importa se encaixa perfeitamente com Sofía Vergaraque aos 50 anos é uma criadora de tendências tanto na moda casual quanto em biquínis deslumbrantes.

Vergara também compartilhou em suas redes sociais uma dieta para ficar em forma. Ela postou que sua dieta é baseada em proteínas magras, como frango e peixe, e que também cortou carboidratos, como pizza.

A colombiana tem uma academia em casa que utiliza de forma bastante disciplinada. Vergara usa esteira e escada diariamente, além de levantar pesos constantemente.