Sofya: a russa que largou o tênis pelo OnlyFans

Sofia Zhuk ganhou destaque nas redes sociais por sua presença no OnlyFans, onde continua conquistando cada vez mais seguidores.

O ex-tenista tinha um histórico de lesões, mas decidiu abandonar o esporte em 2020 e ingressar no OnlyFans. Apesar de sua empolgação com seu novo empreendimento, ela afirmou que nunca posará completamente nua.

Zhuka trajetória anterior de parecia sugerir que seu sucesso viria de suas atuações nas quadras de tênis.

Descanso necessário

Em 2015, ela surpreendeu muitos ao ganhar o título individual feminino em Wimbledon como azarão. Três anos depois, ela alcançou a 116ª posição no ranking mundial. No entanto, em 2020, ela fez a difícil escolha de se aposentar do tênis, principalmente devido a problemas nas costas.

“Meu corpo precisava de descanso”, disse ela ao Bild.

“Eu estava com tantos problemas que nem os médicos conseguiram me tratar. Normalmente não digiro proteínas, então os discos nas minhas vértebras estavam se comportando como os de uma pessoa de 60 anos.

“Sempre joguei com dores terríveis, adorava tênis, mas tinha que pensar na minha saúde.”