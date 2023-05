Soldado de Deus: a jornada angustiante de um pregador, de vítima de guerra a lutador sem luvas

“Tudo ficou preto.”

É assim que Joshua Oxendine descreve o momento em que sua perna quase foi destruída depois que seu pelotão foi emboscado durante uma missão na província de Helmand, no Afeganistão.

Na época, Oxendine tinha apenas nove meses de serviço militar, destacado para as linhas de frente com o Primeiro Batalhão de Infantaria, 8º Fuzileiros Navais de Camp Lejeune, em seu estado natal, a Carolina do Norte. Seu grupo foi chamado para uma missão quando ocorreu um desastre e um par de IEDs – dispositivos explosivos improvisados ​​– entrou em erupção. Quando seus olhos finalmente se abriram e a escuridão se transformou em uma visão embaçada, Oxendine percebeu que foi atingido.

“As coisas começaram a enlouquecer”, diz Oxendine. “A próxima coisa que você sabe é que olhei para baixo e meu tornozelo estava sentado onde estava meu joelho. Eu quebrei completamente minha tíbia e fíbula ao meio.”

Os eventos devastadores daquele dia encerraram a carreira militar de Oxendine, que mal havia começado depois de sonhar em ingressar no serviço como tantos de seus familiares antes dele.

Era como se a tragédia seguisse cada passo seu.

Crescendo no condado de Robeson – uma parte notoriamente difícil da Carolina do Norte com as maiores taxas de crimes violentos do estado – Oxendine nasceu essencialmente na luta. Esse era apenas o modo de vida das crianças em seu bairro. Felizmente, Oxendine teve um pai que sempre cuidou dele e o atraiu para o boxe, que era a saída perfeita para um garoto que já estava se metendo em brigas. Oxendine se apaixonou pelo esporte e compartilhou essa alegria com seu pai, que era tanto seu melhor amigo quanto pai e mentor.

Infelizmente, Oxendine tinha apenas 14 anos quando recebeu um soco no estômago diferente de qualquer outro que sentiu antes, quando seu pai faleceu repentinamente.

“Eu ainda era criança”, diz Oxendine. “Eu realmente não sabia como ser um homem ainda. Eu esperava que meu pai me ensinasse a ser homem, é isso que um pai deve fazer. Perder meu pai doeu muito. Ele era meu melhor amigo. Fizemos tudo juntos.

“Em um momento ele começou a se sentir mal e foi ao médico e disseram que ele tinha câncer de pulmão. Seis meses depois, meu pai se foi. Foi muito difícil. Foi uma época difícil.”

Por mais que tenha doído perder o pai, Oxendine tirou uma lição valiosa do momento. Foi algo que ele lembrou novamente depois que sua perna foi mutilada no exterior enquanto servia ao seu país.

“[My dad’s death] me ajudou a colocar as coisas em perspectiva e perceber que o tempo nunca para”, diz Oxendine. “Você não vai ficar aqui para sempre, então você tem que viver sua vida aqui, e se você quer ser ótimo, você tem que fazer isso enquanto estiver aqui.

“Então eu coloquei no trabalho. Eu coloquei no trabalho por causa disso. Eu nunca tomo um dia como garantido.

Oxendine ainda praticava o boxe como forma de homenagear o pai, mas, por mais que amasse o esporte, sempre vislumbrou seu futuro como soldado servindo nas forças armadas. Graças a uma família cheia de veteranos do Exército, Oxendine traçou seu futuro antes mesmo de se formar no ensino médio, exceto que ele contrariou a tendência de seus parentes quando decidiu se juntar aos fuzileiros navais.

“Eu queria ser o enteado ruivo”, diz Oxendine com uma risada. “Eu queria ser o melhor do mundo como agora. É um orgulho para mim. Como disse Ricky Bobby, se você não é o primeiro, você é o último, então entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais porque eles dizem que são os primeiros a lutar e são os melhores.

“Isso é o que eu ia fazer por 20 anos. Eu queria me aposentar como fuzileiro naval. Essa era a minha vida. As pessoas querem ser jogadores da NBA. As pessoas querem ir para a NFL. As pessoas querem ir para o UFC. Eu queria ser fuzileiro naval.

Seu sonho foi destruído naquele dia fatídico no Afeganistão. Oxendine nunca desistiu de si mesmo, mas sua carreira militar acabou – e, graças ao ferimento, disseram a ele que talvez nunca mais voltasse a andar.

“Ouvir que você nunca será capaz de correr, andar, ser capaz de fazer o que normalmente faz, é difícil ouvir aos 18 anos”, diz Oxendine. “Eu ainda nem sou realmente um homem. É duro. Mas nunca deixei ninguém me dizer que não posso fazer nada.”

Depois de voltar para casa nos Estados Unidos, Oxendine iniciou sua longa e cansativa reabilitação. Houve momentos no começo em que ele quase desistiu e admitiu a derrota, especialmente depois de descobrir o quão difícil seria para ele voltar a andar normalmente, muito menos fazer qualquer outra coisa com os próprios pés.

“No começo, eu meio que acreditei [the doctors]”, diz Oxendine. “Quando você está deitado na cama e está com muita dor, e minha perna é basicamente tão grande quanto minha [body] e fiz duas cirurgias de emergência, consecutivas, e para passar por toda aquela dor, pensei: ‘Esta é a minha vida agora.’”

Foi apenas graças ao incentivo de sua esposa que Oxendine finalmente saiu de um estado de pânico que o fez acreditar que nunca poderia se recuperar totalmente.

“Ela me disse: ‘Você não vai ficar aí para sempre sem fazer nada. Vamos’”, disse Oxendine. “’Não é quem você é. Você sabe para o que se inscreveu, agora vamos mostrar a eles quem somos.’ Toda vez que a vida fica difícil, eu volto para aquele momento.”

O simples fato de decidir que voltaria a andar não significava de repente que Oxendine estava melhor. Foi um processo longo e árduo apenas ficar de pé sozinho, muito menos andar sem o auxílio de muletas.

“Demorou cerca de três anos”, diz Oxendine. “Obviamente, tive que aprender a mexer os dedos primeiro. Então eu estava de muletas e eles me colocaram em uma bolha onde você pode ficar de pé e andar [without gravity], para que você possa obter o seu movimento certo. E então você está andando em uma piscina.

“A primeira vez que caminhei sem nada, sabia que conseguiria. Isso me mostrou ali mesmo: ‘Tudo bem, vamos lá. Vamos fazê-lo. Isso não vai me impedir.’”

Oxendine estava determinado não apenas a se levantar, mas também a reabilitar a perna machucada a ponto de poder correr novamente.

Na verdade, ele queria ser capaz de correr vários quilômetros de uma só vez, assim como fazia quando era fuzileiro naval. Sua carreira de serviço pode ter acabado, mas Oxendine ainda sentia que tinha alguns recordes a quebrar desde seu tempo no exército.

“Eu estava muito em forma no serviço militar”, diz Oxendine. “Eu corria cerca de três milhas em 16:40 quando estava no Corpo de Fuzileiros Navais. Especialista em rifle. Essa era a minha vida, então eu queria voltar para lá. Eu estava tipo, ‘Isso não vai me definir. Vamos obtê-lo.'”

Em abril passado, Oxendine acompanhou sua corrida diária – ele completou quase 160 quilômetros no mês. Foi uma missão cumprida após uma reviravolta incapacitante que poderia impedi-lo de andar novamente, mas, em vez disso, Oxendine considerou isso um desafio.

Essa mesma atitude o trouxe de volta ao ginásio de boxe como uma forma de homenagear seu pai, mas também deu a ele uma válvula de escape necessária enquanto ele buscava sair do estresse pós-traumático que o perseguia após seu serviço. em outro continente.

Como tantos soldados antes dele, Oxendine frequentemente era tomado por ondas de desespero, e ele não tinha certeza de como se libertar daquela sensação de pavor arrepiante. Muitas vezes, ele ouviu histórias de horror sobre amigos com quem serviu no exército que voltaram para casa e tiraram suas próprias vidas enquanto sofriam com os mesmos sintomas que também o afetavam.

“Perdi muitos caras bons depois que saímos do exército para o suicídio”, diz Oxendine. “Dói meu coração saber que somos todos irmãos, mas seguimos caminhos diferentes na vida. Tentamos nos manter atualizados, mas você nunca sabe com o que as pessoas estão lidando, porque elas não falam.

“Você mora a milhares de quilômetros de distância [from each other] e então você recebe uma ligação no meio da noite ouvindo que perdeu alguns irmãos para o suicídio porque eles não conseguem lidar com aquele demônio, eles não conseguem lidar com aquela depressão e aquele PTSD.

Oxendine credita sua fé, sua esposa, suas três filhas e o esporte do boxe como os salvadores que o impediram de sofrer o mesmo destino.

“É uma bênção poder encontrar o boxe”, diz Oxendine. “Para encontrar essa saída. Ser capaz de fazer algo que amo e aproveitar a vida.”

O boxe levou Oxendine a tentar sua mão no MMA, mas a explosão e a popularidade em torno da luta sem luvas nos últimos anos realmente chamaram sua atenção como algo que ele queria tentar.

Ao ouvi-lo dizer, Oxendine estava apenas voltando às suas raízes.

“Eu cresci lutando no quintal sem luvas. Foi o que fizemos”, diz Oxendine. “Você tinha que lutar pelo que queria quando eu era mais jovem, então isso sempre esteve em mim. Eu sabia que tinha aquele cachorro em mim. Eu queria experimentar só para ver como eu gostava. Eu descubro que sou um cachorro hetero.

“É diferente porque no nu, sim, você pode ser técnico, mas tem que ser um cachorro. Você não ganha porque é técnico. É descalço. Um tiro de sorte pode acabar com você. Nem tudo é técnica. O principal é que você tem que ser um cachorro hetero, você tem que ser um animal”.

Até agora em sua carreira sem luvas, Oxendine está 2-0 com um par de nocautes. Ele buscará a terceira vitória consecutiva no sábado, 13 de maio, quando enfrentará Mark Irwin em uma luta para coroar o primeiro campeão dos leves do BYB Extreme no BYB 17: Brawl at Rock Hill.

Os elogios são bons, mas não é exatamente isso que Oxendine está procurando quando ele passa pelas cordas para lutar com outro homem.

“Meu oponente provavelmente vai entrar lá [thinking], ‘Eu vou ganhar este campeonato.’ Não é sobre isso para mim”, diz Oxendine. “Obviamente todo mundo quer vencer, todo mundo quer dominar e fazer um grande show. Não se trata de vitórias e derrotas para mim. Sou um testemunho ambulante de que não importa o quão difícil a vida fique, não importa quantas vezes você seja derrubado, se você quer ser alguém, o que quer que você queira ser na vida, você pode colocar o trabalho duro, a dedicação, você pode levantar um pé de cada vez e continuar andando. Continue empurrando. Não deixe nada te parar.

“Esse é o meu principal objetivo. Esse é o meu principal objetivo aqui, ser apenas um testemunho ambulante para todos verem.”

As palavras de Oxendine realmente se encaixam em mais de uma maneira. Seu apelido, “O Pregador”, é bastante apropriado, considerando que quando ele não está treinando, lutando ou em casa com sua família, ele é um pastor trabalhando para obter seu diploma de bacharel em ministérios cristãos.

Pode ser difícil entender um ministro que também é um lutador descontrolado, mas Oxendine não aceitaria de outra maneira.

“Minha vida está cheia”, diz Oxendine. “Eu realmente não tenho que fazer isso. A vida é boa para mim. Eu sou muito abençoado, mas eu amo isso. É quem eu sou.

“Bare-knuckle é uma arte, e cada luta é como uma tela vazia e eu consigo pintar um quadro bonito. É muito legal poder voltar às minhas raízes quando vou lá e depois saio e falo às pessoas sobre Jesus.”