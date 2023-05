“Solução para os Brasileiros com Nome Sujo: Cartão de Crédito HOJE (03/05)”

Hoje em dia, quase todas as pessoas possuem um cartão de crédito. Uma vez que ele facilita as compras de produtos e serviços, quem não o tem, geralmente passa por alguma dificuldade. Ademais, aqueles que têm o “nome sujo”, também encontram problemas em adquirir o seu. Então, uma dúvida acaba surgindo: cartão de crédito para negativado com limite existe?

É realmente intrigante pensar que alguma instituição financeira, nesses tempos de crise, oferecerá esse tipo de serviço. Afinal, que garantia elas terão do pagamento das faturas? Na matéria abaixo, você conhecerá as possibilidades disponíveis para negativados, além dos 5 bancos que facilitam a aprovação de crédito nesse sentido. Confira!

É possível ter um cartão de crédito para negativado com limite?

A busca por crédito no mercado está aumentando cada vez mais. Ante a crise econômica que o país vem enfrentando por conta da pandemia, muitos brasileiros sentiram o reflexo no bolso.

Assim, para facilitar a vida financeira daqueles que necessitam de um cartão de crédito, surgiu a opção do cartão consignado. Dessa forma, é possível, sim, ter acesso a um cartão de crédito para negativado com limite.

Esse segmento consignado funciona da seguinte maneira: o valor integral da fatura é descontado diretamente no pagamento recebido pelo usuário. Portanto, a financeira tem uma garantia de quitação: os salários mensais.

E quando o cidadão é demitido? O que acontece? Comumente, esse tipo de cartão de crédito é fornecido apenas para aposentados, servidores públicos e pensionistas. Como esse público não corre o risco de demissão, aprovar o limite fica mais fácil.

Todavia, nos últimos tempos, alguns bancos estão oferecendo esse produto para funcionários de empresas privadas também.

Os 4 cartões que facilitam a aprovação no consignado

A seguir, confira a listagem com os 4 melhores cartões em termos de aprovação para negativados.

1.Consignado Banco Bradesco

Para quem trabalha no setor privado, esta é a única opção de cartão de crédito para negativado com limite. Além do mais, a anuidade não é cobrada. A ressalva é que a empresa para o qual o funcionário presta serviços deve ter uma relação com este banco.

Para fazer a solicitação, é preciso ser maior de 18 anos, sendo que pensionistas do INSS têm que ter 21 anos completos. Também é preciso ter renda acima de um salário mínimo. Para a análise, o interessado deve ter em mãos as cópias do RG, do CPF e comprovante residencial. <

Este e outros cartões da instituição podem ser solicitados através do app Bradesco Cartões, disponível para os sistemas iOS e Android. Ademais, para obter mais informações acerca do cartão, basta acessar a página do Bradesco na Internet.



2.Cartão de crédito para negativado com limite Banco Inter

O Inter é o banco que mais oferece facilidades para seus clientes. O cartão não tem anuidade e é internacional. Sua modalidade de consignado, entretanto, é direcionada para pensionistas, aposentados e para os servidores públicos. O desconto na folha é apenas do mínimo do cartão, cerca de 10% do total do limite. A fatura restante é paga normalmente, como em outros cartões.

Outra vantagem é a taxa de juros reduzida, bem como condições especiais para pagamento.

Para efetivar a contratação, basta acessar o site oficial do banco, preencher o formulário e aguardar o retorno da instituição. Mas, atenção, pois é preciso ter toda a documentação pessoal em mãos, inclusive o número da matrícula/benefício.

Agora, quem deseja um pouco mais de praticidade

3.BMG Card

Esse cartão é internacional, sem anuidade, com taxas dos juros baixa e sem consulta ao Serasa/SPC. O usuário pode aderir a programas especiais, concorrendo a sorteios com prêmios de R$ 2.000,00 mensais. O programa de pontuação do BMG, o Mastercard Surpreenda, é bem interessante também.

Quem cumpre os requisitos firmados do banco, pode solicitar o BMG Card através do site oficial ou do telefone da central de atendimento pelo WhatsApp, no número (11) 3003-3955. O requerimento é simples e prático, necessitando apenas dos documentos pessoais e do benefício.

4.Cartão do Banco Pan

O cartão consignado do Pan é direcionado para os pensionistas e aposentados do INSS, bem como para alguns servidores apenas. São eles:

SIAPE;

INSS;

Governo do Estado São Paulo;

SPPREV;

PMESP;

Governo do Estado Paraíba;

Governo do Estado Santa Catarina;

Assembleia Legislativa Rondônia;

Tribunal da Justiça Bahia;

Prefeitura da Cidade Recife.

Para os usuários enquadrados neste perfil que queiram aproveitar as vantagens do cartão internacional, sem anuidade e com bom limite de crédito, a solicitação é feita pela Internet, através do endereço eletrônico oficial do Banco Pan. É preciso somente ter os documentos pessoais disponíveis ao acessar o endereço eletrônico do Banco.

Em suma, é possível ter um cartão de crédito para negativado com limite. Contudo, as opções, em sua maioria, são para servidores públicos e benefícios do INSS. Portanto, é mais compensador buscar por outras linhas de crédito mais acessíveis.