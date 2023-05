Sonepar Brasil Está Oferecendo Vagas de Emprego: Descubra Mais!

A Sonepar Brasil, empresa que é lider nacional na distribuição B2B de materiais elétricos, soluções e serviços relacionados, está com algumas oportunidades de emprego abertas na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Isto é, caso você está em busca de uma recolocação, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista de Controladoria – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos – Campinas – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Jurídico e Compliance – Sonepar – Campinas – SP – Efetivo: Responsável pela coordenação da definição da estratégia da área de contencioso nos processos judiciais e administrativos com escritórios terceiros, de modo a conhecer a matéria dos processos e opinar sobre qual caminho deverá ser seguido.

Mais sobre a Sonepar Brasil

Sobre a Sonepar Brasil, é válido destacar que a empresa atende clientes em diversos segmentos e, com o engajamento e o empenho de seus 1.800 funcionário. Ao todo, a Sonepar Brasil atingiu mais de R$ 1,48 bilhão em vendas em 2020, por exemplo.

Por meio de suas 3 empresas (Dimensional, Eletronor e Nortel), 78 filiais, 9 centros de distribuição e de suas inovadoras ferramentas digitais, a Sonepar Brasil oferece melhores serviços e aprimora as relações com seus clientes todos os dias.

Por fim, atende clientes em todo o país com um equilíbrio único de escala global e capacitação local, facilitando suas vidas e operações diárias. Investe em cadeia de suprimentos de ponta e tecnologias digitais omnichannel para oferecer o mais alto padrão de serviço.

Como se candidatar



Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!