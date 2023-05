‘Sonho’ do PSG de Mbappé pode custar 150 milhões de euros

Cfaltando apenas três jogos para o fim da Ligue 1, Paris Saint-Germain estão a um passo de serem confirmados como campeões novamente, então os pensamentos estão naturalmente voltados para o visual da equipe para a próxima temporada.

Algumas mudanças são esperadas no time apoiado pelo Catar e com Lionel Messi provavelmente seguirá em frente, Kylian Mbappé vai se tornar o homem mais importante do clube, o jogador da franquia, com tudo que vem junto com isso.

O sonho caro de Mbappé

O internacional francês já é uma figura influente no clube e esse estatuto só aumentará nos próximos meses. O clube está desesperado para mantê-lo por perto e, portanto, para mantê-lo feliz.

No alto Mbappéa lista de desejos é para PSG para contratar um verdadeiro nº 9, um atacante que ele pode jogar para lhe dar mais liberdade no ataque, ao mesmo tempo em que o alivia de parte do fardo de marcar gols. O problema, é claro, é que o calibre certo do jogador não sai barato.

A opção nº 1, preço não sendo objeto, seria Victor Osimhen de Napoli, que chamou a atenção de toda a Europa com suas atuações nesta temporada. Ele provavelmente custaria cerca de 150 milhões de euros.

Enquanto isso, a opção ‘orçamento’ pode ser Harry Kane a uns relativamente modestos 100 milhões de euros. Talvez seu contrato expirando (2024) possa forçar Tottenhampara aceitar uma oferta mais baixa também.

Seja como for que você olhe, PSG diretor esportivo louis campos está definido para um verão movimentado. Uma possível saída para Neymar também poderia ser algo em sua agenda.