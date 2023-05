Sorteio Federal 5764 de 13 de Maio Distribui R$ 1,3 Milhão

A Loteria Federal é uma das modalidades de loteria mais antigas do Brasil, com mais de 50 anos de história. Ela consiste em um sorteio de bilhetes numerados, que podem ser adquiridos em casas lotéricas ou através do site da Caixa Econômica Federal. Neste sábado, dia 13 de maio, acontece o concurso 5764 da Federal, com um prêmio principal de R$ 1,3 milhão.

O sorteio dos bilhetes acontece às 19h, no horário de Brasília, e o resultado será divulgado aqui no site Notícias Concursos assim que estiver disponível. O bilhete da Federal possui 10 frações, o que significa que é possível ganhar prêmios menores acertando apenas parte dos números sorteados.

As chances de ganhar na Federal são consideradas boas, já que a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 100 mil. Além disso, há ainda a possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro através dos sorteios das dezenas adicionais e da Milionária Federal.

ÚLTIMOS PRÊMIOS PRINCIPAIS

Concurso 5763

Sorteio realizado no dia 10/05, às 20h, no ESPAÇO DA SORTE em SAO PAULO, SP

1ª Série

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 045261 LOTERICA LUIZ ALVES LUIZ ALVES/SC R$ 500.000,00 2º 029512 LOTERICA IDEAL ITAJAI LTDA ITAJAI/SC R$ 27.000,00 3º 097258 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 24.000,00 4º 086239 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 19.000,00 5º 002040 LOTERICA SORTE SUA LTDA TOLEDO/MG R$ 18.329,

Tudo o que você precisa saber sobre a Loteria Federal

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais de loteria no Brasil. Com sorteios realizados aos sábados, a Federal é conhecida por oferecer prêmios em dinheiro para os apostadores que acertam as dezenas sorteadas. Confira abaixo mais informações sobre essa loteria:

O que é a Loteria Federal?

A Loteria Federal é um jogo de loteria administrado pela Caixa Econômica Federal. Diferente de outras loterias, na Federal não é necessário escolher as dezenas para fazer uma aposta. Isso porque os bilhetes da Federal já vêm com um número impresso e o apostador escolhe um desses números para concorrer aos prêmios.

Como funciona a Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados aos sábados, com exceção de feriados. Cada concurso é composto por cinco séries de bilhetes numerados de 1 a 91. O bilhete é composto por 10 frações, ou seja, cada número sorteado é dividido em 10 partes iguais.



O apostador pode escolher uma ou mais frações do bilhete e, assim, concorrer a um prêmio proporcional à quantidade de frações adquiridas. O valor do prêmio é definido pela quantidade de bilhetes vendidos e pelo número de acertos dos apostadores.

Prêmios da Loteria Federal

Na Loteria Federal, os prêmios são distribuídos de acordo com a quantidade de bilhetes vendidos e o número de acertos dos apostadores. O prêmio principal é pago ao bilhete que possui o número que coincide com o primeiro prêmio sorteado.

Além disso, há prêmios para quem acerta a dezena anterior e posterior ao bilhete que ganhou o primeiro prêmio, bem como para quem acerta uma das 5 unidades do número sorteado.

O valor do prêmio varia de acordo com a série e a quantidade de frações adquiridas pelo apostador. Quanto mais frações adquiridas, maior será o prêmio em caso de acerto.

Como retirar o prêmio

Para receber seu prêmio, basta ir a uma casa lotérica credenciada ou uma agência da CAIXA. Caso o valor bruto ultrapasse R$ 2.112,00, é necessário apresentar um comprovante de identidade original com CPF e o recibo original da aposta premiada nas agências da CAIXA. Prêmios de R$ 10.000,00 ou mais serão pagos em, no mínimo, dois dias úteis após a apresentação na agência da CAIXA.