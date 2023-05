SPC Brasil Oferece Vagas Presenciais e de Trabalho Remoto – Notícias sobre Concursos

Saiba o que é necessário para se candidatar em uma das vagas!

A SPC Brasil, empresa de tecnologia vinculada à CNDL para processar e armazenar todas as operações de crédito realizadas pelas empresas associadas, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Com vagas em São Paulo e home office, vale a pena analisar a lista abaixo:

Analista de Inbound Marketing Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Informações Comerciais Júnior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Marketing Digital e Performance Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Marketing JR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Marketing SR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente de Diretoria – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Vendas Internas – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Assessoria da Presidência – São Paulo – SP – Aprendiz;

Jovem aprendiz – QA (Analista de Testes) – São Paulo – SP e Remoto – Aprendiz;

UX UI Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a SPC Brasil

Sobre a SPC Brasil, é necessário destacar que trata-se do sistema de informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDLs, constituindo-se no maior banco de dados da América Latina em informações creditícias sobre pessoas físicas e jurídicas, auxiliando na tomada de decisão para concessão de crédito pelas empresas em todo país.

Além disso, através do SPC Brasil as empresas associadas têm acesso às informações de mais de 2.200 entidades presentes em todas as capitais e nas principais cidades do país. A capilaridade alcançada pelo SPC Brasil é a mais representativa do setor, reunindo informações do comércio nacional, desde os pequenos lojistas até os grandes magazines, indústrias, serviços e mercado financeiro.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da SPC Brasil já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



