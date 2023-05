Sr. Besta preso? Companheiro YouTuber se vinga de Jimmy

Jimmy Donaldsonmais conhecido como Sr. Bestafoi preso e levado sob custódia como parte de uma elaborada pegadinha de vingança realizada por Airrackum colega YouTuber que quase viu sua oportunidade de se vingar se dissipar.

O Sr. Besta tinha uma reunião agendada com Elon Musk na sede do Twitter em Nova York, mas o proprietário da Tesla cancelou no último minuto, frustrando o plano original da Airrack.

Médicos intervêm enquanto TikToker nocauteia YouTuber

Airrack, cujo nome verdadeiro é Eric Deckerentão recebeu um convite do Sr. Beast para se juntar a ele para uma reunião não relacionada de “Mastermind” na Carolina do Norte, estado natal de Jimmy.

Decker, que já tinha contrato com a Departamento de Polícia de Nova York para ajudá-lo a pregar uma peça no Sr. Besta, mais uma vez conseguiu envolver as autoridades locais no vídeo do YouTube.

Quando o Sr. Besta finalmente foi algemado, ele parecia relaxado e cooperativo, mas começou a suspeitar logo depois.

Por que Airrack fez uma pegadinha com o Sr. Besta?

O Sr. Besta foi colocado na parte de trás da viatura depois que o policial lhe disse que havia um mandado de prisão contra ele devido a “ameaças de comunicação”.

Os policiais então colocaram Jimmy em uma cela e se recusaram a lhe dar comida ou água. Quando ele finalmente recebeu seu único telefonema, Airrack estava do outro lado da linha para revelar a pegadinha.

Decker explicou a Jimmy que essa pegadinha era para recuperá-lo por ter contratado seu melhor amigo. Tyler Blanchardque trabalhava no canal Airrack, só porque achou graça.

Ele também disse ao Sr. Besta para retribuir a peça para que eles pudessem começar uma guerra, com Jimmy sugerindo que ele gastaria milhões de dólares em sua vingança.