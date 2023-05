Start Pro Oferece Oportunidades de Emprego em Diversos Setores

A Start Pro, escola de formação profissional, que possui desde 2001 a missão de preparar e levar ao mercado de trabalho profissionais completos, preparados e qualificados, está disponibilizando novos empregos em algumas cidades do estado de São Paulo. Sendo assim, vale a pena verificar a lista de cargos abaixo:

Vendedor Interno – Sorocaba – SP – Venda Interna;

Operador (a) Telemarketing Ativo – Sorocaba – SP – Telemarketing;

Supervisor (a) Telemarketing Ativo – Sorocaba – SP – Call Center Ativo;

Operador (a) Telemarketing Ativo – Zona Leste – São Paulo – SP – Telemarketing;

Vendedor Interno – Zona Leste – São Paulo – SP – Venda Interna;

Instrutor de Inglês (CLT / Horista) – São Paulo – SP – Ensino Técnico Profissionalizante;

Operador (a) Telemarketing Ativo – Ipiranga – São Paulo – SP;

Gerente Comercial – Zona Leste – São Paulo – SP – Venda Interna;

Vendedor Interno – São Vicente – Baixada Santista – SP – Venda Interna;

Vendedor Interno – Guarulhos – SP – Venda Interna;

Instrutor de Tecnologia – São Bernardo do Campo – SP – Ensino.

Mais sobre a Start Pro e como se candidatar

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Start Pro, é interessante destacar que já são quase 20 anos investindo na preparação e desenvolvimento de pessoas que sonham em se desenvolver e tornar-se profissionais qualificados e completos para o mercado de trabalho.

Essa é a Start Pro, uma empresa de educação profissional que desde 2001 qualifica alunos a ingressar com destaque no mercado através de um método de aprendizagem próprio, dinâmico e de alta qualidade, preparando-os tanto para os desafios do dia a dia, como das ferramentas de Informática, administrativas, do idioma Inglês e dos processos gestão.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias do país e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acessar o Notícias Concursos.