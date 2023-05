Status de relacionamento dos gêmeos Cavinder revelado em vídeo viral do TikTok

Tele dinâmico gêmeos cavinder, haley e Hannaconhecido por suas proezas no basquete Universidade de Miami, conquistaram o mundo dos esportes mais uma vez. Desta vez, no entanto, não são suas habilidades em quadra que fazem os fãs vibrarem, mas sim suas vidas amorosas.

As gêmeas, que recentemente assinaram um inovador nome, imagem e semelhança (NIL) lidar com o WWElançaram luz sobre seu status de relacionamento de uma forma cativante TikTok vídeo.

Domingo foi lançado o vídeos do tiktok que cativou fãs e seguidores. Os irmãos de biquíni exibiram seus movimentos de dança impressionantes, enquanto também ofereciam vislumbres de seus envolvimentos românticos. Hanna, adornada com um deslumbrante maiô branco, exibiu seus movimentos suaves, aludindo ao seu atual status de relacionamento. Uma legenda pairando acima do atleta de 22 anos declarou: “Irmã que tem um namorado neste verão”, confirmando que Hanna está feliz.

O vídeo então transitou perfeitamente para haley, que usava um estiloso maiô preto e exibia suas próprias habilidades de dança. A legenda que a acompanhava dizia: “Irmã que está em sua era de garota de verão”, sugerindo que Haley está atualmente desapegada e abraçando a vida de solteira.

Embora os gêmeos Cavinder sejam conhecidos por suas brincadeiras e provocações nas redes sociais, eles normalmente mantêm suas vidas pessoais em segredo. O status de relacionamento deles se tornou um tópico de interesse quando o Miami Hurricanes, o time de basquete pelo qual eles jogaram anteriormente, fez uma corrida incrível durante o March Madness, alcançando a Elite Eight pela primeira vez na história do programa. No entanto, seus sonhos de avançar ainda mais foram frustrados por LSU, os eventuais campeões.

Cavinder Twins escolhem novos caminhos, optando por brand Deals e contrato WWE NIL

Durante uma participação especial no Podcast “BFFs”, as sensações do TikTok foram questionadas diretamente sobre seu status de namoro. Hanna respondeu prontamente, afirmando que ela esteve em um relacionamento comprometido por quase sete anos, com o namorado servindo orgulhosamente na força espacial.

Quanto a Haley, artilheiro do Furacões de Miami última temporada, ela negou veementemente os rumores de um envolvimento romântico com Adriano Nunezuma notável estrela do basquete da Universidade de Michiganconfirmando que ela era realmente solteira na época.

Recentemente, o gêmeos cavinder ganhou as manchetes mais uma vez ao anunciar sua decisão de não utilizar seu quinto ano de elegibilidade no basquete universitário, optando por se concentrar em oportunidades alternativas além da quadra. Formando-se no início deste mês, eles revelaram suas intenções de buscar negócios de marca de longo prazo e um lucrativo acordo NIL com WWE.

Desde o da NCAA decisão histórica sobre NIL direitos em 2021, que permite aos alunos-atletas monetizar seu nome, imagem e semelhança, o gêmeos cavinder arrecadaram uma soma impressionante de sete dígitos por meio de vários acordos de endosso. Colaborações com marcas de renome como Victoria’s Secret, Champs Sportse outras empresas de fitness, moda, saúde e estilo de vida impulsionaram sua ascensão ao estrelato.