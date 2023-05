Steelers assinam reserva QB Mitch Trubisky para um novo contrato de 3 anos, fortalecendo a posição atrás de Kenny Pickett

Tele Pittsburgh Steelers quarterback contratado Mitch Trubisky a um contrato de três anos na sexta-feira, dando ao clube alguma estabilidade de longo prazo atrás do titular Kenny Pickett.

Trubisky estava prestes a entrar na segunda temporada de um contrato de dois anos que assinou com o Pittsburgh na primavera passada. A assinatura dá a ladrões um pouco de alívio do teto salarial enquanto tentam fortalecer o elenco antes da temporada de 2023.

Trubisky ingressou no Steelers em março de 2022, após uma passagem como reserva Josh Allen em Búfalo. Ele começou 2022 como titular em Pittsburgh antes de ser substituído por Pickett no intervalo do que se tornou uma derrota para o New York Jets na semana 4.

Trubisky, o segunda escolha geral de Chicago no draft de 2017passou por 1.252 jardas com quatro touchdowns e cinco interceptações enquanto atuou em sete jogos pelo Steelers na última temporada.

A assinatura significa o gráfico de profundidade atrás Pickett em 2022 permanecerá intacto em 2023. O Steelers assinou com o reserva de longa data Mason Rudolph por um contrato de um ano na semana passada. Rudolph passou a maior parte da última temporada como terceiro jogador, atrás de Pickett e Trubisky.