Steelers QB elogia ‘grande companheiro de equipe’ Antonio Brown, que está voltando ao futebol

Pittsburgh Steelers quarterback Mason Rudolph jogou ao lado Antonio Brown durante o ano de 2018 NFL temporada, o último ano do wide receiver na franquia, mas ainda tem muito a dizer sobre o polêmico jogador, que recentemente anunciou que jogará pela Império de Albany do Liga Arena Nacional.

Brown, 34, é dono do time de futebol americano e disse Rodger Wyland de WNYT News Channel 13que ele planeja jogar em seu próximo jogo em casa em 27 de maio na MVP Arena.

o sete vezes NFL O Pro-Bowler jogou 10 anos com o Steelers e há rumores de que ele está trabalhando para retornar à liga.

Rudolph, 27, fez uma aparição em Barstool Sports‘ aço aqui podcast na sexta-feira e brincou com os co-apresentadores Jersey Jerry e Kevin Adams que AB não vai querer sair do jogo do rap.

“Jerry, você pode fazer esse tipo de oferta lucrativa que o afastaria do jogo do rap? Não sei”, brincou Rudolph.

Mason Rudolph sobre jogar com Antonio Brown

Rudolph era um novato no ano em que jogou com Brown, afirmando que o WR foi ótimo com todos os jogadores do primeiro ano.

“Que trabalhador esforçado e que grande companheiro de equipe”, disse Rudolph. “[He] foi ótimo para os novatos, foi ótimo para mim. A ética de trabalho desse cara era insana.

“Ele estava no campo de treinamento em 2018, como acordar às 4 da manhã com seu treinador fazendo levantamentos olímpicos na sala de musculação. A maneira como ele trabalhava era incrível de assistir.”

Brown tem sido nada menos que selvagem e implacável desde que saiu de um jogo da NFL com Tom Brady em sua equipe, então um retorno ao campeonato parece longe de ser possível, mas ele não aceita “não” como resposta.