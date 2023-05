Steelers QB Kenny Pickett tem seu carro roubado… e o playbook estava dentro!

Ddurante uma entrevista de rádio de rotina fora da temporada, Pittsburgh Steelers quarterback Kenny Pickett teve seu carro roubado.

Quando o zagueiro do time voltou para o carro após a aparição, percebeu que seu carro não estava onde havia estacionado.

Posteriormente, a polícia prendeu um homem de 60 anos chamado Christopher Carterque foi acusado de roubar PiqueteSUV Genesis 2023 da concessionária onde estava estacionado.

Aparentemente, carter casualmente entrou na concessionária e partiu com Piqueteveículo de.

Após um incidente doméstico não relacionado em carterresidência de, a polícia localizou o SUV roubado na frente de sua casa, enquanto carterO próprio veículo ainda estava na concessionária.

Como resultado, carter enfrentou acusações de roubo por tomada e recebimento ilegal de propriedade roubada, que são crimes na Pensilvânia, além de uma acusação de contravenção de uso não autorizado de um automóvel.

O manual do Pittsburgh Steelers estava dentro

Felizmente, ambos Piqueteo carro dele e dele ladrões A cartilha, que supostamente estava dentro do veículo no momento do furto, foi devolvida a ele.

Isso será um grande alívio para o jovem quarterback, já que perder Mike TomlinO manual de instruções teria sido um grande problema.

Olhando para frente, Piquete se prepara para sua segunda temporada com o ladrõestendo sido selecionado como a 20ª escolha geral no draft do ano passado.

Em seu ano de estreia, o quarterback de 24 anos dividiu o tempo de jogo com Mitch Trubisky e lançou para 2.404 jardas, sete touchdowns e nove interceptações.

O ladrões terminou a temporada anterior com um recorde de 9-8, não conseguindo chegar aos playoffs pela primeira vez desde 2019.