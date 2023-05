Stefan Wilson levado às pressas para o hospital após acidente horrível no treino das 500 milhas de Indianápolis

Stefan Wilson fraturou as costas durante uma acidente pesado com Catarina Legge na prática para o Indianápolis 500 na segunda-feira, e o piloto britânico não poderá voltar ao carro para a 107ª edição do “O Maior Espetáculo das Corridas”.

Os dois motoristas estavam passando Curvas 1 e 2 cerca de uma hora na sessão de duas horas quando todo o campo parecia desacelerar. Legge se aproximou rapidamente de Wilson e bateu na traseira de seu carro, fazendo os dois derrapar contra a parede. Legge foi atingida com um golpe de raspão na parte traseira de seu carro, mas Wilson foi apontado quase de frente quando fez contato com a barreira SAFER.

A equipe de segurança gastou cerca de 10 minutos desembaraçando cuidadosamente Wilson de seu carro. Ele foi colocado em uma maca, imobilizado e usando um colar cervical, deu um rápido sinal de positivo antes de ser colocado em uma ambulância e levado para o hospital.

Dreyer & Reinbold Racing disse Wilson fraturou a 12ª vértebra torácica e permaneceria internado para observação. “Posso dizer que ele está indo bem”, disse a Dra. Julia Vaizer, diretora médica chefe da IndyCar e do Indianapolis Motor Speedway.

Não ficou claro quem entrará no carro de Wilson para a corrida de domingo, embora JR Hildebrand esteja no autódromo. Ele fez 12 largadas consecutivas, quase vencendo como estreante em 2011 antes de terminar em segundo, mas não conseguiu montar uma corrida para este ano.

Três das largadas de Hildebrand na Indy 500 foram com Dreyer & Reinbold, incluindo um 11º lugar em 2018.

irmão de Wilson, Justin Wilson, foi o último piloto da IndyCar morto na pista. Ele estava competindo em uma corrida de 2015 em Pocono quando Sage Karam caiu à sua frente e um pedaço do carro atingiu Wilson em o elmo e o mandou contra a parede.

Legge é a única mulher no pelotão deste ano, e ela foi a única piloto na luta Rahal Letterman Lanigan Racing que chegou ao grid de 33 carros no primeiro dia de qualificação. Christian Lundgaard e Jack Harvey juntou-se a ela no domingo, quando Harvey esbarrou no companheiro de equipe Graham Rahal nos segundos finais de uma dramática corrida de qualificação.

A equipe de Legge disse que tentará consertar seu carro a tempo para o Carb Day na sexta-feira, quando as equipes terão uma última chance na pista antes da corrida. Já estava removendo pedaços quebrados do chassi quando a sessão de segunda-feira terminou. “EU sei que é mais um golpe para a equipe“, disse Legge. “Depois de ontem, esses caras não merecem isso. Não está certo.”

Will Power fez uma volta de 229,22 mph na segunda-feira, dando um choque de confiança ao Team Penske, que colocou apenas o vencedor da Indy 500 de 2018 no Fast 12 da qualificação. Scott Dixon, Takuma Sato e o pole position Alex Palou foram os próximos da Chip Ganassi Racing, já que a equipe prosperou no mesmo tipo de calor esperado no dia da corrida.

“Temos tido problemas de vibração. Acho que de alguma forma superamos isso”, disse Power, que completou 88 voltas, a segunda maior da sessão. “Acho que o carro está muito bom. Acho que estamos em um bom lugar, um lugar muito bom.”

Pato O’Ward, que largará em quinto para a Arrow McLaren, encerrou os treinos mais cedo enquanto a equipe tentava diagnosticar um problema.

“Acabamos de encontrar uma grande disparidade de set para set”, disse ele. “É apenas frustrante porque você sabe, uma corrida será boa e outra será, ‘O que é isso?’ Só precisamos analisar e ver o que está acontecendo, ver se é um problema nosso ou não”.

A Dale Coyne Racing também estava lutando depois que um problema elétrico se desenvolveu no carro de David Malukas. “Só conseguimos uma ou duas corridas. Estamos tentando descobrir”, disse Malukas. “Teremos muito o que fazer no Dia do Carboidrato.”

Rahal saiu assistindo

Alguns se perguntaram se Rahal Letterman Lanigan compraria seu caminho para o campo ou substituiria Harvey por Graham Rahal após o filho do dono do time Bobby Rahal, que carrega patrocínio significativo, não conseguiu se classificar. Isso não aconteceu.

“Eu não acredito em comprar do meu jeito”, disse Rahal, enquanto assistia do box de Harvey. “Vai ser difícil. Todos colocaram muito em nossa equipe e no carro nº 15. Não é o que queremos para eles de forma alguma. Mas também não acho certo substituir ninguém aqui. Todos esses carros precisam representar seus patrocinadores da melhor maneira possível”.

não se atrase

Pouco antes do treino, os pilotos deveriam se alinhar ao lado do Troféu BorgWarner no famoso terreiro de tijolos para a tradicional fotografia do campo. Felix Rosenqvist, que largará em terceiro no domingo, foi o último a chegar, correndo pelo pit road para ocupar seu lugar enquanto os outros 32 pilotos aplaudiam sarcasticamente sua chegada.

Essa não foi sua única vergonha. Ed Carpenter Jr. estava parado atrás do banquinho de Rosenqvist e, com uma mão rápida e um timing perfeito, puxou-o para fora no momento em que Rosenqvist se sentava. Rosenqvist caiu esparramado enquanto o resto dos motoristas riam.