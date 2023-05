Stephen A. Smith critica Knicks e Julius Randle

TO New York Knicks não conseguiu avançar para as Finais da Conferência após ser eliminado pelo Miami Heat, os fãs ficaram muito chateados por terem ficado de fora da temporada, e quem levantou a voz para todos foi Stephen A. Smith.

O comentarista da ESPN não escondeu nada, aliás, encontrou um culpado e o apontou sem problemas: Julius Randle.

“Julius Randle, acabei com esse homem”, Smith começou sem rodeios. “Estou pedindo ao New York Knicks para trocá-lo. Você não vai ganhar com ele. Sua linguagem corporal – no segundo em que seu chute não está caindo – ele está derrotado e tem um efeito contagioso. É como um vírus que atinge a todos – sem trocadilhos, considerando os tempos em que vivemos.

“Julius Randle não é a resposta. Troque-o. Ele precisa ir porque a cada pós-temporada, é isso que ele faz e é assim que é”, acrescentou.

Evan Fournier fora dos Knicks

Evan Fournier ainda é um jogador do New York Knicks. Embora muitos dificilmente se lembrem dele porque ele não joga há meses, ele não apenas ainda pertence à organização de Nova York, mas também tem um contrato garantido para 2023-24 por US $ 18,8 milhões. Isso significa que ele ainda estará no elenco na próxima temporada? Ele está descartando.

“Você sabe que eu não vou voltar. “Todo mundo não ficaria surpreso se eu voltasse? Estou na liga há 11 anos, é um grande contrato e eles estão desenvolvendo jovens. Eu nem joguei este ano, então… por que você traria eu de volta?” ele diz a Stefan Bondy do The New York Daily News.