Stephen A. Smith: Harden era tão ruim que deveria raspar a barba para esconder sua identidade, muito ruim

EUn domingo NBA Eliminatória jogo 7 derrota do Philadelphia 76ers nas mãos do celtas de Boston, James Harden lutou para causar impacto, conseguindo apenas nove pontos. Isso marcou a segunda vez na pós-temporada que ele não conseguiu atingir a pontuação de dois dígitos.

Stephen A. Smithconhecido por seus comentários francos, não se conteve em criticar Filadélfiaguarda estelar de. Seguindo o Sixers‘ eliminação dos playoffs, ferreiro tinha algumas palavras duras para Endurecersugerindo que o jogador de 33 anos deveria considerar raspar a barba para esconder sua identidade devido ao seu péssimo desempenho.

ferreiro não mediu palavras, expressando sua seriedade sobre o assunto e enfatizando a magnitude Endureceré uma exibição ruim. Tendo passado uma parte significativa de sua carreira na Filadélfia, ferreiro acreditava que os moradores da cidade ficariam descontentes com tal desempenho, dificultando a movimentação de Harden pelas ruas.

“James Harden foi tão horrível, tão ruim, que ele deveria raspar a barba para poder esconder sua identidade”, disse ferreiro durante o SportsCenter na noite de domingo.

“É assim que ele era ruim. Foi muito, muito ruim. Digo isso com toda a seriedade. Não estou brincando. Trabalhei na Filadélfia por 17 anos. Seria difícil para ele andar nas ruas. Você não faça o que você o viu fazer na tarde de domingo em um jogo 7.”

Endurecero impacto estatístico de foi refletido em sua classificação de -30 mais-menos no jogo. Entre o Sixers‘ para começar, ele registrou o menor número de pontos, acertando apenas 3 de 11 do campo e acertando 1 de 5 além do arco.

Seguindo Filadélfiadecepcionante final da temporada, Endurecer enfrentou críticas substanciais, com ferreiroO discurso inflamado de ‘s destacando-se como uma das condenações mais vocais de sua performance.