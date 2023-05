Stephen Curry aponta momento-chave no desastre do Warriors contra o Lakers: Klay e eu tivemos uma pequena falta de comunicação

EUnão era o Golden State Warriors‘ na noite de sábado, quando foram espancados pelo Los Angeles Lakers que assumiu a liderança por 2 a 1 na série.

Lebron JamesO Lakers venceu a partida por 127 a 97 no Cripto.com Arena e foi a exibição no segundo tempo que realmente garantiu a vitória. estrela dos guerreiros Stephen Curry ficou tentando descobrir o que havia dado errado para sua equipe e ele deu uma explicação para os torcedores após o jogo.

“Houve uma mudança em que eu e Klay tivemos uma pequena falha de comunicação na transição”, Curry disse.

“Então, uma enxurrada de apitos (e) todas essas coisas mudaram (o) ímpeto rapidamente. Esse foi realmente o ponto em que eles sentiram que ganharam vida. Eles terminaram o quarto com força e seguiram para o segundo tempo. Então, temos que responder .”

Jogador e treinador de acordo

O técnico do Warriors, Steve Kerr estava claramente de acordo com seu jogador estrela ao ecoar os sentimentos de Curry ao tentar dissecar o que havia acontecido na Crypto.com Arena.

“Naquele ponto no meio do quarto, tínhamos o controle do jogo, estávamos em boa forma e foi aí que perdemos o equilíbrio”, disse Kerr.

“Acho que podemos ter tido quatro técnicos no primeiro tempo e 12 viradas no intervalo. Você está fora de casa, vai enfrentar um grande time – um grande time defensivo, em particular. Tem que estar mais equilibrado do que nós eram.”

O próximo jogo da série é na segunda-feira e Curry e seus companheiros estarão em busca de vingança. Houve alguns grandes nomes como Kim Kardashian e Michael B. Jordan presente no sábado.