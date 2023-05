Stephen Curry oferece suporte e recursos para o melhor candidato Scoot Henderson

EUEm um ginásio vazio em um pequeno campus deserto para as férias de primavera, um dos principais futuros candidatos da NBA recebe orientação de arremessos dos treinadores da equipe de treinamento de Stephen Curry.

Scoot Henderson passa por alguns dos mesmos exercícios que o próprio astro do Golden State – lances livres com um pé, catch-and-shoots de todo o perímetro, dois dribles entre as pernas e depois deixá-lo voar do topo do arco de 3 pontos .

Do outro lado da quadra, na arena do Laney College, está a irmã mais nova de Henderson, Moochie, que se comprometeu a fazer guarda para o estado da Geórgia.

Os Hendersons, adolescentes e os mais novos de sete filhos, estão recebendo uma oportunidade única de parceria com a empresa de Curry, SC30 Inc., para obter apoio e orientação à medida que a família desenvolve sua marca – dentro e fora da quadra.

“Receber esse treinamento inicial e o conhecimento inicial de Steph como mentor de mim e das pessoas ao seu redor é uma bênção”, disse Scoot Henderson. “Eu fazendo 19 anos, adquirindo esse conhecimento cedo, é muito legal.”

Curry está ajudando Henderson a construir seu modelo de negócios e oferecerá seus recursos para a estrela em ascensão e sua família enquanto o armador faz a transição para o próximo nível. Ele terminou o curso do ensino médio com mais de 1 ano e meio de antecedência para jogar duas temporadas pelo G League Ignite e se estabeleceu como uma das três primeiras escolhas do draft.

O envolvimento de Curry inclui a abertura de sua rede para conectar Henderson com treinadores de tiro, a equipe de força e condicionamento do duas vezes MVP e outros que antecederam o draft da NBA no próximo mês.

Eles passaram algum tempo se conhecendo no final de março, quando Scoot e Moochie passaram por uma sessão de treinamento com os treinadores de Curry para uma manhã no Laney College.

O que atrai Curry além do talento de Henderson, que o torna um dos armadores mais atléticos da classe de 2023, é o compromisso com a comunidade que ele demonstrou em casa em Marietta, na Geórgia.

“Eles desenvolveram uma perspectiva sobre as bênçãos do jogo de basquete e as portas que se abrem e a plataforma que você recebe. Os recursos aos quais você tem acesso podem levar a um senso de propósito além de apenas colocar a bola na cesta”, disse Curry, cujos Warriors foram eliminados na sexta-feira pelo Lakers no jogo 6 das semifinais da Conferência Oeste. “Eles são obviamente sábios além de seus anos nessa frente e entendem que você pode fazer as duas coisas.”

Henderson é grato por poder contar com Curry, cujo trabalho fora da quadra com crianças e ajudando os menos afortunados inclui seu Eat. Aprender. Jogar. Fundação focada em combater a fome infantil, apoiar a educação e fornecer lugares seguros para as crianças serem ativas.

Cinco anos atrás, os pais de Henderson, Chris e Crystal, abriram uma academia chamada Next Play 360 perto de sua casa para oferecer um espaço inclusivo com ênfase em acadêmicos, atletismo, liderança e alcance comunitário.

O próprio Henderson ajudou a planejar doações de fim de ano e arrecadação de alimentos – auxiliando 75 famílias no ano passado, com a próxima meta sendo 360 famílias, depois 3.600 e eventualmente 36.000 – entre outros projetos, e ele espera continuar fazendo mais.

Os Hendersons fazem parceria com escolas no Condado de Cobb para identificar os necessitados.

“Ajudar minha comunidade a se esforçar, essa sempre foi a visão”, disse Henderson. “Se eu subia, minha família subia comigo. Essa era a visão de todos os meus irmãos.”

Moochie também está se beneficiando de ter acesso à equipe de especialistas de Curry, reconhecendo: “Ser um jovem de 17 anos vindo aqui e obter essa experiência é realmente importante”.

Os Hendersons percebem como são afortunados por terem uma vantagem inicial graças aos recursos de Curry.

“É quase irreal, na verdade, Steph Curry é provavelmente meu jogador favorito no mundo”, disse Chris, que treinou os times de Moochie por anos. “Eles se beneficiam com isso, mas eu também. É uma bênção para meus filhos fazerem parte disso.”

Eles se conectaram por meio de alguns dos colegas de longa data de Curry, que pensaram que os dois poderiam ser grandes parceiros, devido ao compromisso compartilhado de equilibrar o basquete e a filantropia.

“Ser um sistema de suporte para isso e como isso vai evoluir com o tempo, essa é a parte emocionante e revigora outra energia para o que estamos fazendo porque você entende – eu sou o cara velho – a próxima geração é sobre essa vida também”, disse Curry.