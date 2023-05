Steve Kerr negou permissão a Draymond Green para torcer por LeBron James

Golden State Warriors veterano Draymond Verde queria estar presente na Crypto.com Arena para torcer Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James a noite em que ele se tornou o NBAartilheiro de todos os tempos, mas treinador principal Steve Kerr teve que esmagar seus sonhos, de acordo com Marc Spears de ESPN.

Green, 33, e James, 38, são realmente bons amigos, a ponto de os fãs da NBA os trollarem por isso, mas a estrela do Golden State pode ter passado dos limites.

Draymond Green diz em seu podcast que “perdeu o respeito por Sabonis”O Show de Draymond Green

Ele supostamente pediu permissão a Kerr para deixar a viagem dos Warriors para que pudesse assistir James pessoalmente em 7 de fevereiro, quando ele quebrou Kareem Abdul-Jabbarrecorde de gols na derrota para o trovão da cidade de oklahoma.

Kerr, 57, descartou a ideia porque Golden State estava programado para visitar o Portland Trail Blazers Um dia depois.

Naquele ponto da temporada, o Warriors estava lutando para ultrapassar a 9ª colocação no ranking. Conferência Oesteprincipalmente devido ao seu fraco desempenho na estrada.

Draymond Green elogia LeBron James

Green mencionou abertamente em seu podcast, “O Show de Draymond Green”, que ele queria assistir ao jogo do Lakers para assistir Jaes quebrar o recorde.

As últimas notícias, cortesia de Spears, explicam exatamente por que Green não estava lá. Ele recentemente elogiou James dizendo que seria difícil marcá-lo no Semifinais da Conferência Oestemas excluiu o tweet logo depois.

James e Green são ambos Klutch Sports clientes e trabalharam juntos em vários empreendimentos fora da quadra.

Eles se enfrentarão na terça-feira no Chase Center no jogo 1 do WCF, a quinta vez que Green e James se enfrentam na pós-temporada.