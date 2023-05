Steve-O cospe fogo durante o primeiro arremesso épico no jogo dos Padres

Reproduzir conteúdo de vídeo





Desculpe, Fernando Tatis Jr. dar Juan Soto … Steve-O foi a estrela do show no jogo dos Padres na noite de segunda-feira – lançando um primeiro arremesso épico que contou com uma bola de fogo !!!

A equipe da MLB de San Diego matou a estrela “Jackass” para as cerimônias pré-jogo em Petco Park, pouco antes de os Friars enfrentarem os Royals … e, no verdadeiro estilo Steve-O, ele impressionou todos os presentes.

O dublê de 48 anos entrou em campo com um número personalizado. 62 “Steve-O” Padres e uma luva flamejante … antes de cuspir um líquido que incendiou acima dele.

Antes do primeiro arremesso cerimonial @steveo serve uma bola de fogo antes do jogo Padres – Royals no Petco Park. pic.twitter.com/qtaJRm5eQp —KC Alfred (@KCAlfredPhoto) 16 de maio de 2023

Confira as imagens do diamante – as chamas eram quase tão altas quanto ele!!

O artista então colocou a bola no fogo … antes de jogá-la para o mascote do San Diego no home plate para um golpe perfeito.

Steve-O estava claramente empolgado (desculpe) com tudo isso … porque depois, ele se gabou do momento em sua página do Instagram.

“Minha primeira vez lançando o primeiro arremesso em um jogo @mlb – tenho certeza de que nunca foi feito assim também!” ele escreveu. “Muito obrigado, @padres!!!”

Os Padres também ficaram maravilhados com a façanha … twittando: “Sim, cara, obrigado por passar por aqui e fazer um primeiro arremesso épico.”

O primeiro arremesso de Steve-O foi um sinal de que coisas boas estavam por vir para o time da casa … os Padres eliminaram Kansas City por 4 a 0 e Michael Wacha trouxe o calor para o monte, eliminando 11 rebatedores em sete entradas.