Steve-O ficou inconsciente por Michael Bisping em vídeo no octógono

Michael Bisping saiu brevemente da aposentadoria no sábado à noite, sufocando Steve-O inconsciente em um octógono do UFC… enquanto a estrela do Jackass se recusava a matar!

Tudo aconteceu no UFC APEX Center no sábado, em Las Vegas. Steve-O estava no prédio para assistir ao card do UFC Fight Night… mas entrou em ação depois que todas as lutas foram resolvidas.