Streaming das finais da NBA: onde você poderá assistir online?

Tele Finais da NBA de 2023 estão se preparando para ser um confronto épico, colocando o melhor cabeça-de-chave Denver Nuggets contra o resiliente calor de Miami. É um confronto entre duas equipes que superaram as expectativas e abriram caminho para a glória do campeonato.

Os Nuggets, liderados pela força imparável que é bicampeão NBA MVP Nikola Jokic, estiveram em lágrimas durante os playoffs. Eles despacharam o Os Timberwolves de Minnesotacuidou dos negócios contra o Phoenix Sunse até varreu os poderosos Los Angeles Lakers nas finais da Conferência Oeste. Agora, eles estão à beira de seu primeiro campeonato. Enquanto Jokic e seu esquadrão se preparam para a batalha, eles sabem que não podem subestimar seus oponentes.

Introduzir o calor de Miami, um time que evitou por pouco a eliminação no torneio play-in, mas rapidamente se transformou em um rolo compressor da pós-temporada. Liderados pelo indomável Jimmy Butlero Heat desmantelou o cabeça-de-chave Milwaukee Bucks e enviou o New York Knicks embalagem.

Em uma reviravolta do destino, eles se vingaram do celtas de Boston nas finais da Conferência Leste, garantindo sua passagem para a Finais da NBA. Com o Nuggets e o Heat despachando seus oponentes rapidamente, há uma breve pausa antes do início das finais. Os torcedores aguardam ansiosamente o confronto final entre esses dois times azarões.

Horário das finais e onde assistir

Aqui está um detalhamento da programação e onde pegar toda a ação.

Calendário das Finais da NBA de 2023

Jogo 1: quinta-feira, 1º de junho, 20h30 ET

Jogo 2: Domingo, 4 de junho, 20:00 ET

Jogo 3: quarta-feira, 7 de junho, 20h30 ET

Jogo 4: sexta-feira, 9 de junho, 20h30 ET

Jogo 5: segunda-feira, 12 de junho, 20h30 ET (se necessário)

Jogo 6: quinta-feira, 15 de junho, 20h30 ET (se necessário)

Jogo 7: Domingo, 18 de junho, 20:00 ET (se necessário)

Como assistir as finais do Nuggets vs. Heat

Para aqueles que estão sintonizando em casa, todos os jogos das Finais da NBA serão transmitidos nacionalmente pela ABC. Mas se você preferir acompanhar a ação online, pode transmitir os jogos no ESPN+ e no WatchESPN. A escolha é sua!

A vantagem de jogar em casa nas finais da NBA de 2023 pertence ao pepitas, cortesia de seu impressionante recorde na temporada regular. Os jogos 1, 2, 5 e 7 eletrificarão a Ball Arena em Denver, enquanto os jogos 3, 4 e 6 acontecerão no Kaseya Center em Miami.

De acordo com PointsBet, o Nuggets entram na série como -375 favoritos para levantar o cobiçado Troféu Larry O’Brien. No entanto, não vamos esquecer a resiliência do Heat, já que eles prosperaram como azarões durante os playoffs da Conferência Leste. Com chances de +280, outra reviravolta pode levá-los ao título de campeões da NBA mais uma vez.