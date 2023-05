Strippers de Denver enviam uma mensagem a Ja Morant em meio à controvérsia sobre armas

A algumas strippers de Espingarda de Willieo clube de Denver no qual Memphis Grizzlies guarda Eu moro se transmitiu ao vivo com uma arma em março, estão atacando o NBA estrela, de acordo com o New York Post.

Morant, 23, mais uma vez brandiu uma arma no Instagram Live no início deste mês e foi suspenso de todas as atividades do Grizzlies, mas agora os strippers de Denver querem que ele seja expulso da liga.

Ja Morant filmado com outra arma

“Ele está claramente implorando por atenção e tentando ser um jogador”, disse uma dançarina. “Ele deveria ser banido de todos os clubes e ter seu NBA carreira foi tirada dadas as circunstâncias atuais do nosso país em relação à violência armada”.

Outra dançarina afirmou que não se desculpou com eles após o incidente inicial e o chamou de “menino” ao dizer que não esperava que ele pedisse desculpas.

Deborah Dunafonproprietário majoritário do clube de striptease, divulgou anteriormente uma declaração após o incidente de março, chamando Morant de “excepcionalmente respeitoso e doce”.

O pedido de desculpas de Ja Morant cai em ouvidos surdos

Morant pode não ter se desculpado diretamente com as dançarinas exóticas, mas divulgou um comunicado dizendo que iria trabalhar em si mesmo.

Ele então disse que foi um processo difícil e demorado após o vídeo da segunda arma. Algumas pessoas na comunidade da NBA acreditam que ele escreveu aquele pedido de desculpas com ChatGPTuma ferramenta de inteligência artificial.

“Sei que decepcionei muitas pessoas que me apoiaram”, disse Morant. “Esta é uma jornada e reconheço que há mais trabalho a fazer. Minhas palavras podem não significar muito agora, mas assumo total responsabilidade por minhas ações. Estou comprometido em continuar trabalhando em mim mesmo.”

rapper Lil Wayne ofereceu uma nova perspectiva sobre a situação ao dizer que todas as pessoas que dizem que Morant não é um gangster podem estar erradas.