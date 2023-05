Substâncias proibidas reveladas para 9 lutadores suspensos do PFL

Um total de nove lutadores do PFL enfrentaram suspensões da Comissão Atlética de Nevada na quarta-feira. Vários tiveram vitórias revertidas para no-contests como parte das ações disciplinares tomadas contra eles.

Todos os lutadores que enfrentam suspensões foram retirados da temporada 2023 do PFL.

O ex-campeão peso-pesado do PFL Bruno Cappelozza foi suspenso nove meses pela comissão depois de testar positivo para drostanolona – um esteróide anabolizante – com sua recente vitória contra Matheus Scheffel anulada por no-contest.

Cappelozza tem que pagar uma multa de $ 11.125 junto com $ 326 em taxas de processo antes de poder competir novamente; sua suspensão vai até 7 de janeiro de 2024.

O ex-lutador do UFC Krzystof Jotko também foi suspenso seis meses depois de testar positivo para clomifeno, um modulador seletivo do receptor de estrogênio (SERM) comumente usado como uma droga de fertilidade que também pode alterar os níveis de testosterona em homens. Ele é elegível para competir novamente após 1º de outubro e é obrigado a pagar multas, incluindo $ 6.500 de sua bolsa e outros $ 326 em taxas de processo.

O peso pena Alejandro Flores foi suspenso por seis meses depois de testar positivo para furosemida – um diurético – com uma multa de $ 2.600 junto com $ 326 em taxas de acusação e sua vitória contra Daniel Torrest anulada por no-contest. Ele é elegível para competir novamente após 1º de outubro.

A comissão também estendeu suspensões temporárias contra vários outros lutadores do PFL até a finalização de um acordo de adjudicação, que pode ser anunciado na próxima reunião marcada para junho. Todos os lutadores permanecerão suspensos até esse momento.

O ex-desafiante ao título do UFC e atual meio-pesado do PFL, Thiago Santos, também foi suspenso depois de testar positivo para clomifeno.

Daniel Torres continua suspenso após testar positivo para drostanolona, ​​um esteróide anabolizante. Will Fleury também testou positivo para drostanolona, ​​o que o manterá suspenso por enquanto.

Cezar Ferreira testou positivo para clomifeno e 19-norandrostorona, um metabólito da nandrolona e da bolandiona. A nandrolona é um esteroide anabolizante.

Mohammad Fakhreddine testou positivo para drostanolona e estanozolol, outro esteróide anabolizante, e também testou positivo para GW1516 – uma substância não especificada na classe de moduladores hormonais e metabólicos – que é proibida em todos os momentos.

Rizvan Kuniev testou positivo para drostanolona, ​​metenelona, ​​boldenona, 19-norandrosterona, todos relacionados a esteroides anabolizantes.

O PFL abordou anteriormente as suspensões em um comunicado antes do anúncio de novas lutas para a temporada de 2023. Todos os nove lutadores sinalizados pela comissão foram retirados da competição.

“O PFL foi notificado pela Comissão Atlética do Estado de Nevada de que vários lutadores que competiram nos dois eventos da temporada regular do PFL 2023 em abril passado foram temporariamente suspensos até uma análise mais aprofundada da Comissão”, afirmaram os oficiais do PFL.

“A PFL tem uma política de tolerância zero em relação ao uso de substâncias proibidas e cumpre os requisitos da Comissão Atlética do Estado dos EUA. Além disso, à medida que o PFL avança para o mais alto nível de testes e conformidade no esporte, o PFL está envolvido com a USADA na implementação de seu programa antidoping para atletas”.