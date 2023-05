‘Succession’s Sarah Snook revela que deu à luz o primeiro filho no final da série

Sarah foi ao Instagram na segunda-feira, onde exibiu o topo da cabeça de seu novo bebê com sua série da HBO na TV ao fundo. Ela fala sobre como seu coração está cheio de “memórias, bons momentos, desafios e triunfos, para poder quebrar tudo … então isso me deixa grata”.

Os fãs da série sabem que a última temporada incluiu a gravidez de Sarah no roteiro… com Siobhan Roy tendo que lidar com o âmago da questão da empresa de seu pai com um filho pequeno a caminho.