Superávit de US$ 8,22 Bilhões na Balança Comercial em Abril

Segundo o MDIC, as exportações, pela média diária, caíram 0,3% em abril, na comparação com o mesmo mês de 2022. A saber, as exportações de dois dos três segmentos encolheram no mês passado, mas o único avanço conseguiu manter a média nacional praticamente estável em relação a 2022.

Confira abaixo os dados das exportações brasileiras em abril:

O MDIC também revelou que os principais parceiros comerciais do Brasil seguiram trajetórias opostas no volume de exportações em abril:

O volume das importações brasileiras também encolheu em abril, na comparação anual. Em suma, isso aconteceu devido à queda nas compras da indústria de transformação e da agropecuária, apesar do crescimento das importações da indústria extrativa.

Confira os números das importações destes setores no mês passado:

Indústria de transformação: US$ 17,01 bilhões (-3,9%);

Indústria extrativa: US$ 1,62 bilhão (+20,1%);

Agropecuária: US$ 350 milhões (-23,5%).

Além disso, os principais parceiros comerciais do Brasil seguiram trajetórias inversas em fevereiro:

China, Hong Kong e Macau: US$ 3,93 bilhões (+2,8%);

União Europeia: US$ 3,67 bilhões (+17,0%);

Estados Unidos: US$ 3,26bilhões (-21,4%);

Argentina: US$ 890 milhões (-8,8%).

O diretor do Departamento de Planejamento e Inteligência Comercial da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC, Herlon Brandão, disse que “a média diária das exportações desse ano está muito semelhante a do ano passado”.

“Em geral, os dados registrados caminham dentro da nossa expectativa para o ano de 2023 que é uma exportação muito semelhante à do ano passado mas com uma pequena redução em virtude de preços menores”, explicou Brandão.

Entenda a queda das exportações em abril

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) os itens exportados pelo Brasil que geraram os maiores volumes financeiros em abril foram:

Soja: US$ 7,75 bilhões;

Óleos brutos de petróleo: US$ 2,57 bilhões;

Minério de ferro: US$ 2,17 bilhões;

Farelos de soja e outros alimentos para animais: US$ 948,8 milhões.

Em abril, a queda das exportações na agropecuária ocorreu, principalmente, pela queda nas vendas dos seguintes produtos:

Milho não moído, exceto milho doce (-33,1%);

Café não torrado (-19,0%);

Algodão em bruto (-60,9%).

No caso da indústria extrativa, os destaques negativos foram:

Minério de ferro e seus concentrados (-8,2%);

Linhita e turfa (-29,1%);

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-10,0%).

Já em relação à indústria de transformação, os maiores recuos nas vendas para o exterior vieram de:

Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (-42,9%);

Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-45,0%);

Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (-45,8%).

Principais parceiros do Brasil

Por fim, a China continuou como o principal parceiro comercial do Brasil em abril. Em suma, as exportações para o país asiático superaram as importações em US$ 5,37 bilhões no mês passado.

Da mesma forma, a Argentina registrou superávit comercial no mês passado (US$ 775,78 milhões), bem como o Mercosul (US$ 967,59 milhões), Coreia do Sul (US$ 202,58 milhões)

Em contrapartida, as importações dos Estados Unidos superaram as exportações em abril na ordem de US$ 686,96 milhões. Também houve déficit comercial em relação às transações realizadas com Rússia (-US$ 603,77 milhões), México (-US$ 374,12 milhões), União Europeia (-US$ 210,44 milhões) e Canadá (-US$ 61,79 milhões).