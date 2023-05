Suposta vítima de Dani Alves: lembro de ter dito a ele ‘não posso, tenho que ir’

Daniel Alves segue preso após o suposto estupro de uma jovem no banheiro da boate catalã Sutton, em dezembro do ano passado.

O antigo Barcelona O lateral já está atrás das grades há quatro meses após a acusação e a suposta vítima voltou a testemunhar. O programa ‘En boca de todos’, da rede Cuatro, captou o último depoimento da jovem.

“Ele veio até mim e disse: ‘Você não sabe quem eu sou? E eu disse: ‘Não’. Ele me disse: ‘Meu nome é Dani, jogo boliche em Hospitalet’.

“Lembro que ele pegou minha mão e colocou no fundo da mão. Ele me disse novamente para sair [together]. Eu disse não. Comecei a ficar com muito medo e pensei: ‘E se ele colocar alguma coisa na minha bebida? E se ele fizer alguma coisa com meu amigo? Pensei em tudo em pouquíssimo tempo”, começou.

A vítima: Em nenhum momento eu sabia para onde estava indo

“Ele fez um gesto para mim e foi quando eu disse para minha prima: ‘não sei se vou’. e foi isso.

“Em nenhum momento eu sabia para onde estava indo. Lembro-me de ir para onde ele estava”, acrescentou o queixoso.

“Naquele momento eu disse: ‘Tenho certeza que é uma porta para a rua ou é uma sala VIP ou é outra área do clube’. Ele abriu a porta, eu me lembro, e eu entrei, e quando fui em eu vi onde eu estava entrando. Eu vi que era um banheiro minúsculo, era muito, muito pequeno. Só tinha um banheiro e para lavar as mãos “, continuou a jovem com seu depoimento.

Suposta vítima de Dani Alves: levantou meu vestido e me fez sentar em cima dele

Posteriormente, a vítima contou como ocorreu o suposto estupro: “Lembro-me dele levantando meu vestido e me fazendo sentar em cima dele. Lembro-me dele dizendo ‘não posso, não posso, tenho que ir, eu não quero’, e ele começou a falar um monte de coisas para mim.Quando depois ele me colocou no chão eu me lembro de ter ficado chocado, não sabia o que fazer ali.

“Eu sei que ele não apenas me agarrou pelos cabelos e me fez ficar de joelhos na frente dele. Naquele momento eu vi uma tatuagem. Como um arco. Eu disse: ‘Esse cara vai me machucar muito. ‘ Entrei naquele momento. Fiquei com muito medo. O rosto, a tatuagem… e até hoje são cenas que me lembram muito”, finalizou a jovem.