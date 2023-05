Suposto assassino de Natalee Holloway será extraditado para os EUA para enfrentar acusações federais

Joran van der Sloot há muito tempo é suspeita de matar Holloway, que tinha 18 anos quando desapareceu em maio de 2005 durante uma viagem escolar para a ilha do Caribe. Holloway foi visto pela última vez saindo de um bar com van der Sloot, que foi interrogado pela polícia na época, mas nunca foi acusado. Um juiz declarou Holloway morto em 2012. O caso, que atraiu atenção mundial, permanece sem solução até hoje.

Mas, van der Sloot agora está enfrentando alguma responsabilidade. Os federais o acusaram formalmente no caso de Holloway e o extraditarão do Peru para o Alabama, onde ele cumpre uma pena de prisão de 28 anos pelo assassinato não relacionado por estrangulamento da estudante Stephany Flores em 2010.

Naquele mesmo ano, van der Sloot foi indiciado por acusações federais de fraude eletrônica e extorsão por um grande júri de Birmingham, AL, por tentar solicitar $ 250.000 de Beth Holloway na falsa promessa de que contaria a ela o que aconteceu com sua filha e onde encontrar seu corpo.

De acordo com os documentos do tribunal, van der Sloot procurou Beth e inicialmente pediu a ela um adiantamento de $ 25.000 para acompanhar seu consultor jurídico, John Kelly, para o túmulo de sua filha em Aruba. van der Sloot, dizem os documentos, também exigiu que Beth pagasse a ele o restante do dinheiro depois que Kelly identificou oficialmente os restos mortais de Natalee.