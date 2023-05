Suposto filho de Jay-Z entra com novo pedido de reconhecimento na Suprema Corte

Rymir Satterthwaiteque vem afirmando ser Jay-Zfilho de, levou seu suposto pai ao Supremo Tribunal em sua tentativa de ser formalmente reconhecido.

Ele pediu que os documentos do tribunal fossem abertos para que ele pudesse prosseguir com o caso contra Jay-Z com sucesso.

“Isso não vai acabar até que a justiça seja feita”, disse. Satterthwaite disse ao Daily Mail.

“Eu só quero viver minha vida e, quando tudo estiver dito e feito, espero que Jay-Z gostaria de fazer parte da minha vida, se essa for a vontade de Deus.

“Não vou parar de lutar por isso até vencer. E vou vencer porque a lei está do nosso lado.”

Satterthwaite ganhou as manchetes nos últimos anos devido a suas alegações de que ele é o filho biológico do rapper Jay-Z.

De acordo com Satterthwaite e sua mãe Vandaeles tiveram um breve relacionamento com Jay-Z antes de se tornar famoso, e Satterthwaite nasceu em 1994. No entanto, Jay-Z tem consistentemente negado que ele é Satterthwaitepai de, e batalhas legais se seguiram.

Em 2011, SatterthwaiteA mãe do pai entrou com uma ação civil em Nova Jersey, buscando pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade de Jay-Z.

No entanto, o processo foi arquivado com base no fato de que o caso deveria ter sido aberto em um estado diferente e nunca foi arquivado novamente.

“As alegações foram previamente revisadas minuciosamente pelos tribunais e foram refutadas”, disse. Jay-ZOs advogados da empresa afirmaram em uma carta ao Daily Mail.

“Tenho certeza de que esse será o resultado de quaisquer processos Sr. Satterthwaite pode estar considerando atualmente.”