Supra oferece Oportunidades de Trabalho no Sul

A Supra, empresa que está entre as líderes brasileiras no mercado de rações comerciais e alimentos para animais domésticos, está contratando novos profissionais no mercado de trabalho. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a marca, veja agora mesmo quais são as vagas em aberto:

Operador de Empilhadeira – São Leopoldo – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Entrega – São Leopoldo – RS – Produção;

Auxiliar de Produção – São Leopoldo – RS – Produção;

Encarregado de Depósito – Santa Maria – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Serviços Gerais – Santa Maria – RS – Produção;

Auxiliar Administrativo – Santa Maria – RS – Administração Geral;

Auxiliar de Produção II – Rio Grande do Sul – Produção;

Estagiário Técnico de Segurança do Trabalho – São Leopoldo – RS – Segurança Patrimonial.

Mais sobre a Supra

Sobre a Supra Rações, é bom falar que, além de fazer parte da Alisul Alimentos, seus produtos são fabricados através do processamento de matérias-primas de excelente qualidade e de criteriosa seleção de fornecedores aprovados.

Além disso, a qualidade tecnológica é uma preocupação de todos na Alisul. Desde o pessoal de fábrica até veterinários, agrônomos e engenheiros estão em constante treinamento e se mantêm atualizados no que há de mais moderno em tecnologia, matérias-primas e processos.

Por fim, falando um pouco mais sobre a estrutura, vale destacar que a rede conta com sete fábricas, estrategicamente localizadas, abastecem 16 Centros de Distribuição próprios, dezenas de revendedores, pontos-de-venda e produtores rurais em todo o Brasil e no exterior. Suas linhas de produtos também são comercializadas em países como Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de Europa, Ásia e África.

Como se candidatar?



Como você já pôde ver a lista de cargos da Supra, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

