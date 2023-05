“Surpresa! Android Whatsapp Usuários Experimentam a Nova Mudança”

O WhatsApp está sempre desenvolvendo e testando novas funcionalidades para o aplicativo. A última atualização do WhatsApp beta para Android, a versão 2.23.9.20, trouxe uma nova mudança: a opção para gerenciar a interface das conversas em tablets e pegou todo mundo de surpresa.

Quem não teve a oportunidade de usar o app em um tablet ou mesmo não lembra como é a versão, é mais fácil comparar com a versão web do aplicativo, em que aparece o menu de conversas e, ao clicar em um bate-papo, abre-se a conversa ao lado.

Ainda em testes, os usuários do aplicativo beta podem desativar a visualização lado a lado alternando a opção disponível em Configurações do WhatsApp > Bate-papo. Graças a esta opção, os usuários agora têm mais controle sobre a interface do WhatsApp em seus tablets Android.

Uma vantagem em desabilitar a visualização lado a lado no WhatsApp é obter uma interface maior para ler as conversas. A visualização lado a lado divide a tela, o que pode resultar em uma área menor para cada conversa, principalmente em aparelhos com telas menores. Além disso, alguns usuários simplesmente preferem a visualização tradicional de janela única e podem achar a visualização lado a lado uma distração ou inconveniente.

Status direto no Facebook

Para quem acompanha o site Notícias Concursos, não é novidade que o WhatsApp estava desenvolvendo a função de compartilhar o Status a ser publicado no WhatsApp no Stories do Facebook. Na versão 2.23.9.22 do WhatsApp beta para Android 2.23.9.22, alguns beta testers – como chamam os participantes do programa de testes do WhatsApp – já começam a experimentar a novidade.

Uma nova opção do Facebook aparece diretamente nas configurações de privacidade do Status do WhatsApp e, ao habilitar este recurso, as atualizações de status serão postadas automaticamente no Facebook Story, sem sair do WhatsApp.

Além disso, ainda é possível controlar quais atualizações de Status são sempre compartilhadas, assim como gerenciar quem pode ver suas atualizações de Status compartilhadas no Facebook Story a partir do aplicativo do Facebook. Algo parecido ocorre entre Instagram e Facebook, o que pode significar que, no futuro, algo seja lançado para a outra rede social da Meta também.

O recurso é obviamente útil para quem gosta de publicar Status e Stories, sempre compartilhando conteúdos semelhantes em diferentes plataformas. No passado, o site WABetaInfo, especializado nas atualizações de WhatsApp, diz que já havia um recurso semelhante, mas os usuários eram solicitados a compartilhar atualizações de status todas as vezes. Com esse recurso, o processo é automático para que os usuários ganhem tempo.

Nova solução para pequenas empresas

A equipe de desenvolvimento do WhatsApp também trabalha em novidades para pequenas empresas e empreendedores. Em uma atualização recente do WhatsApp beta para Android, com número 2.23.9.23, o WABetaInfo descobriu que o aplicativo está trabalhando em uma nova ferramenta de negócios que ajudará as pequenas empresas a se conectarem com seus clientes com mais facilidade.

Embora empresas maiores pudessem usar a API do WhatsApp Business para alcançar seus clientes, empresas menores podem ter encontrado dificuldades. Por isso, o WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que também ajudará os pequenos negócios por meio de campanhas de mensagens.

A intenção é que as empresas possam criar mensagens de campanha para enviar promoções personalizadas, lembretes ou até mesmo atualizações sobre vendas de fim de ano. Isso será feito de forma mais eficiente, eliminando a necessidade de envio manual da mesma mensagem para vários clientes.



Quando as empresas quiserem usar esse recurso, poderão criar um modelo para uma mensagem que inclua o nome do cliente e muito mais. Depois de criar e enviar uma mensagem de campanha, as empresas também poderão acompanhar seu desempenho para verificar como isso as ajuda a expandir seus negócios.

Pelo código, parece que esse recurso estará disponível mediante o pagamento de uma determinada taxa que pode variar de país para país. Além disso, as empresas vão poder gerenciar facilmente o custo de cada mensagem enviada para que possam garantir que fiquem dentro do orçamento. Por se tratar de uma ferramenta comercial, esse recurso de “mensagens para campanha” não vai estar disponível no aplicativo normal do WhatsApp.