Surpresa para Aposentados: Carteira Virtual Agora Disponível

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberam uma grande notícia na semana. Desde a última segunda-feira (22), os beneficiários da autarquia podem acessar a carteira virtual do beneficiário e o cartão Meu INSS+.

Em resumo, os beneficiários do INSS poderão ter acesso à confirmação de dados, sem a necessidade de imprimir um comprovante de recebimento de benefícios. Aliás, a carteira virtual dá direito a diversos benefícios aos usuários.

A saber, o “clube de vantagens” vai disponibilizar vários serviços aos usuários, incluindo tanto quem é correntista quanto quem não é. Essa ação é uma parceria entre o INSS, o Ministério da Previdência e os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Veja abaixo alguns estabelecimentos que darão descontos aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários:

Academias;

Cinemas;

Farmácias;

Lojas;

Seguros;

Shows;

Telemedicina;

Viagens.

Os beneficiários do INSS poderão aproveitar descontos nestes estabelecimentos, através do cartão Meu INSS+. Isso quer dizer que o lançamento realizado na última segunda-feira (22) foi muito positivo para todos os beneficiários da autarquia.

Na abertura da cerimônia, o presidente interino do INSS Glauco André Fonseca Wamburg ressaltou que o “INSS é uma casa que tem o compromisso de promover, reconhecer e ampliar o quanto possível, o trabalho de identificação de direitos“.

A carteira do beneficiário e o Meu INSS+ foram instituídos pela Portaria MPS 1773. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, assinou o documento durante a cerimônia, na segunda-feira (22), em Brasília.

Veja como emitir a carteira virtual do beneficiário

O anúncio da carteira virtual do beneficiário animou os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. O passo a passo é bem simples e rápido, mas algumas pessoas ainda podem ter dúvidas sobre a maneira de emitir o documento virtual.

Por isso, confira abaixo as etapas da emissão da carteira virtual do beneficiário:

Acesse o aplicativo Meu INSS;

Clique em “carteira do beneficiário”, na página inicial do app;

Escolha uma foto para a carteira do beneficiário;

Selecione a opção que informa que você está “ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code”;

Clique em “continuar”.

Esses são os passos para conseguir emitir a carteira virtual do beneficiário. O aposentado ou pensionista que fizer isso pelo celular ou pelo computador deverá ter uma foto salva no aparelho para selecioná-la para a carteira virtual.

Aliás, após esse passo a passo, o usuário terá a sua carteira disponível para o acesso a qualquer momento. Para isso, basta clicar em “carteira do beneficiário” no aplicativo Meu INSS.

Em relação ao QR Code, haverá uma mudança no código a cada mês para garantir a segurança dos dados dos usuários, uma vez que a checagem das informações ocorrerá através do QR Code.

Benefícios do Banco do Brasil



Em síntese, o coordenador-geral de sistemas e automação do INSS, Ailton Nunes, disse que a carteira virtual irá “facilitar o acesso a dados previdenciários úteis no dia a dia dos segurados”.

“Além disso, identificou-se a oportunidade de permitir que os segurados tenham acesso a benefícios e vantagens a serem oferecidos por meio de entidades públicas e privadas”, acrescentou.

Para os segurados que utilizam o sistema do Banco do Brasil (BB), que é um dos parceiros da ação, os benefícios do cartão virtual poderão ser utilizados até mesmo por quem não é correntista do banco.

De acordo com o BB, os usuários poderão aproveitar descontos em compras virtuais realizadas em lojas que fazem parte do Shopping BB. Além disso, terão acesso a aplicativos de academias e meditação. A expectativa é que haja a inclusão de outros serviços ao longo do tempo.

Benefícios da Caixa Econômica

Em relação à Caixa Econômica Federal, o Meu INSS+ estará disponível apenas para os usuários que possuam conta na instituição financeira. Os usuários poderão aproveitar preços mais baixos em consultas, exames, orientação nutricional e assistência residencial.

Os usuários também poderão utilizar um cartão de crédito com a bandeira Elo, controlada pela Caixa, em parceria com Bradesco e Banco do Brasil, bem como duas linhas de seguros e a conta corrente, além do programa de pontuação Dotz.

Quem utilizar os cartões Elo poderão se beneficiar de descontos de até 50% em ingressos de cinema e pipoca. Por sua vez, o Cartão Sim Elo permitirá a adição de cinco benefícios, relacionados a seguros e ao Clube Elo Mania. Isso sem contar que a plataforma Elo Flex também oferecerá outros benefícios.

Os beneficiários ainda poderão acumular pontos no Dotz, utilizando-os em compras em determinadas lojas físicas e virtuais. O limite é de 10.000 pontos.

Por fim, a Caixa oferecerá um seguro de vida sênior, que oferecerá descontos em consultas, exames e farmácias. Haverá também coberturas contra incêndio, roubo, despesas de aluguel e assistências.