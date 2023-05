Surpresa para Beneficiários do Bolsa Família: Governo Anuncia 13º Salário

O Governo Federal anunciou uma surpresa para os beneficiários do Bolsa Família. Além do valor regular do programa, foi confirmada a concessão de um bônus no valor de R$ 150, podendo chegar a R$ 300 em determinadas famílias.

No entanto, apesar desse adicional, o titular do Bolsa Família ainda aguarda ansiosamente pela liberação do 13º salário para os beneficiários do programa social. Um Projeto de Lei (PL) que propõe um abono natalino para esse público está atualmente em trâmite no Congresso Nacional.

Infelizmente, nos últimos meses, não houve progresso significativo na análise e aprovação do PL, que precisa passar pela apreciação da Casa Legislativa e, posteriormente, ser sancionado pelo presidente. Além disso, o Ministério responsável pelo Bolsa Família também se pronunciou sobre a questão do 13º salário para os beneficiários. De acordo com a pasta, o valor atualmente pago pelo programa é superior ao antigo Auxílio Brasil, o que torna inviável a previsão de liberação do 13º salário.

Saiba como funciona o 13º salário

O 13º salário é um benefício adicional concedido aos trabalhadores como forma de complementar a renda no final do ano. Ele consiste no pagamento de um salário extra, e tem como objetivo proporcionar aos trabalhadores uma bonificação financeira para as despesas comemorativas, como presentes, viagens e confraternizações durante o período festivo.

No Brasil, o 13º salário é garantido por lei e estabelecido no Decreto-Lei nº 5.452/1943, que regulamenta a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A legislação estabelece que todos os trabalhadores formais, sejam eles empregados, avulsos, domésticos ou rurais, têm direito a receber o 13º salário.

É importante ressaltar que, além dos trabalhadores formais, algumas categorias específicas também têm direito ao 13º salário, como aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, benefícios assistenciais do INSS, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não tem direito ao décimo terceiro.

Alterações no Bolsa Família



Você também pode gostar:

O Programa Bolsa Família, uma das principais políticas de combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil, chega ao ano de 2023 com importantes benefícios e expectativas para os brasileiros que o recebe. Criado em 2003, o programa tem como objetivo garantir o acesso à alimentação, educação, saúde e assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade.

Em 2023, o Bolsa Família continua sendo uma ferramenta essencial no amparo às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O programa oferece transferência direta de renda às famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos, levando em consideração a renda per capita e a composição familiar.

Uma das novidades para este ano é a ampliação do valor médio dos benefícios. O Governo Federal anunciou um reajuste no valor dos repasses, visando proporcionar uma renda um pouco maior para as famílias beneficiárias. Essa medida busca garantir um apoio mais efetivo no enfrentamento das dificuldades econômicas e sociais enfrentadas por essas famílias.

O governo também vem realizando constantes análises nos beneficiários do programa social, com o objetivo de excluir aqueles que não se enquadram nos requisitos pré-determinados para atender famílias que realmente precisam desse auxílio. Mais informações sobre o Bolsa Família podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.