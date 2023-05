Surpresa para os Brasileiros: Saque de R$ 1.200 Disponível, Descubra Como Receber

Neste mês de maio, milhões de brasileiros poderão receber benefícios sociais e abonos salariais dentro do sistema do aplicativo Caixa Tem. De acordo com as informações oficiais, diferentes setores do Governo Federal deverão usar o aplicativo para realizar os pagamentos dos seus saldos para os cidadãos.

Saque no Caixa Tem

O valor pago para cada indivíduo vai depender necessariamente da quantidade de benefícios que aquele cidadão vai receber, e do patamar a que ele tem direito dentro daquele sistema. Para este mês de maio, há pagamentos previstos para programas sociais como o Bolsa Família e para abonos salariais como o PIS/Pasep.

O Bolsa Família

Quem pode receber?

De acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o Bolsa Família é um programa social voltado para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Para ter direito ao benefício, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico.

Além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218. Mesmo as pessoas que cumprem todas estas regras de entrada, ainda precisam aguardar pela decisão do Ministério do Desenvolvimento Social.

Qual é o valor pago?

Os pagamentos do Bolsa Família variam de acordo com a situação de cada família. Na pior das hipóteses, o cidadão vai poder receber, no mínimo, R$ 600. Este patamar pode ser elevado nos casos das famílias mais numerosas, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social.

Para maio, o Governo também está pagando adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. Este é um benefício de caráter acumulativo, ou seja, famílias com mais de uma criança nesta faixa etária, poderão receber mais de um bônus de R$ 150.

Quando eu vou receber?

Em maio, os pagamentos do Bolsa Família foram iniciados no último dia 18 e devem seguir até o dia 31 deste mês para os brasileiros. Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de maio (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de maio (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de maio (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de maio (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de maio (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de maio (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de maio (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de maio (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de maio (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de maio (quarta-feira).

O Pis/Pasep



Quem pode receber?

O Pis/Pasep é uma espécie de abono salarial voltado para pessoas que possuem inscrição no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos. Além disso, é preciso ter recebido até até dois salários mínimos por mês, em média, no ano base de 2021.

O Pis é voltado para os trabalhadores da iniciativa privada e o Pasep é voltado para os servidores públicos.

Qual é o valor pago?

O valor pago no Pis/Pasep vai variar de acordo com a situação de cada trabalhador brasileiro. De uma maneira prática, podemos dizer que o saldo vai variar conforme a quantidade de meses trabalhados no ano base de 2021.

O brasileiro que trabalhou apenas um mês, por exemplo, vai receber o valor mínimo, que corresponde a R$ 110. Quem trabalhou os 12 meses em 2021, por outro lado, vai poder receber o valor máximo, que corresponde a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320.

Quando eu vou receber?

Abaixo, você pode conferir os calendários de pagamentos do Pis e do Pasep.

Pis

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nascidos em março: a partir de 15 de março (pago);

Nascidos em abril: a partir de 15 de março (pago);

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril (pago);

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril (pago);

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio;

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio;

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho;

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho;

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho;

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho.

Pasep

Final 0: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Final 1: a partir de 15 de março (pago);

Final 2: a partir de 17 de abril (pago);

Final 3: a partir de 17 de abril (pago);

Final 4: a partir de 15 de maio;

Final 5: a partir de 15 de maio;

Final 6: a partir de 15 de junho;

Final 7: a partir de 15 de junho;

Final 8: a partir de 17 de julho;

Final 9: a partir de 17 de julho.