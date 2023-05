Suspeito de roubo na casa de Owen Wilson veste pijama de ator, dizem policiais

Owen Wilson precisa de um pijama novo… porque a polícia diz que um sem-teto entrou na casa do ator e imediatamente vestiu algumas das roupas de dormir de Owen.

A aplicação da lei disse ao TMZ … o homem acabou dentro da casa de Owen em Santa Monica na noite de terça-feira, vasculhando a casa antes de vestir um pijama do ator.

Somos informados de que o assistente de Owen chegou em casa para descobrir o intruso, ficando cara a cara com o homem antes que ambos o reservassem para fora de casa em direções diferentes.

O assistente de Owen ligou para o Departamento de Polícia de Santa Monica, e os policiais correram com luzes e sirenes tocando, estabelecendo um perímetro e prendendo o suspeito em um quintal próximo, ainda vestindo o uniforme de Owen.

A propriedade de Owen em Santa Monica já foi palco de alguns crimes descarados antes. Como relatamos pela primeira vez, Owen estacionou seu Tesla na rua em frente à sua casa no verão passado e saiu para encontrar alguém que havia fugiu com os pneus do carro e jantes!!!