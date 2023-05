Suspensões médicas do UFC 288: Gilbert Burns fora indefinidamente aguardando liberação para o ombro esquerdo

A lesão no ombro que Gilbert Burns sofreu no primeiro round de sua luta no UFC 288 contra Belal Muhammad exigirá que ele obtenha uma autorização médica.

Por enquanto, Burns está suspenso indefinidamente até a liberação, de acordo com suspensões médicas divulgadas na segunda-feira pelo New Jersey Athletic Control Board, que regulamentou o evento pay-per-view do último sábado no Prudential Center em Newark, NJ

Burns, que parecia visivelmente abatido durante a luta de cinco rounds, acabou perdendo na decisão unânime para Muhammad, que garantiu uma chance pelo título dos meio-médios contra o vencedor de uma luta entre o campeão Leon Edwards e Colby Covington.

No total, 14 lutadores do card de 12 lutas receberam suspensões médicas. Lutadores com mandato indeterminado precisam de autorização médica para lutar novamente.

Aqui está a lista completa de suspensões médicas do UFC 288: