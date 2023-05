Sydney Sweeney e Glen Powell Sitch All for PR, diz Celeb Branding Expert

Sydney Sweeney dar Glen Powell o comportamento sedutor de dentro e fora do set de sua nova rom-com é muito real – estratégia real, isto é, preparada para um propósito … de acordo com um cara que é profissional neste departamento.

Confira sua opinião … essencialmente, Sehdev suspeita que isso seja apenas boas e velhas relações públicas e marketing viral orgânico – cortesia das estrelas, de suas equipes e do estúdio por trás do filme, “Anyone But You”.