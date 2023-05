Sylvester Stallone e Jennifer Flavin celebram de forma lúdica novo reality show

Jennifer e Sly posaram para fotos com as filhas Sistina , Sofia dar Scarlett na estréia em Nova York de sua série Paramount +, “The Family Stallone”.

Em um ponto durante a sessão de fotos, Jennifer colocou as mãos em volta do pescoço de Sly, de brincadeira, como se fosse estrangulá-lo – talvez lembrando disso desastre de tatuagem .

Foi um momento fofo, mas comovente, já que ela entrou com pedido de divórcio em agosto, após 25 anos de casamento. Mas as cabeças mais frias prevaleceram, Jennifer decidiu não ir em frente com isso … e eles parecem mais apertados do que nunca agora.